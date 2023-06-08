تم تعيين إصدار iOS 17 القادم من Apple لإحداث العديد من التغييرات ، بما في ذلك ميزة جديدة تبسط تجربة المستخدم لمستمعي البودكاست من خلال ربط اشتراكات محتوى App Store الخاصة بهم مباشرة بـ Apple Podcasts. يسمح هذا التكامل للمشتركين بالوصول إلى المحتوى الحصري الذي ربما تم منعهم من الوصول إليه بسبب الاضطرار إلى الدفع مقابل محتوى البودكاست بشكل منفصل أو الانتقال من خلال تطبيق آخر.

على سبيل المثال ، إذا قدم ناشر أخبار قائم على الاشتراك ملفات بودكاست حصرية لمشتركيهم ، فيمكنهم استخدام آلية الربط الجديدة هذه في نظام التشغيل iOS 17 لتوفير حلقات للمشتركين فقط مباشرةً من خلال Apple Podcasts. في السابق ، كان يتعين على ناشري المحتوى إنشاء وإدارة اشتراك منفصل تمامًا في Apple Podcasts من أجل الحصول على محتوى podcast بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع ، مما قد يمنع المشتركين من الوصول إلى هذه الميزات الحصرية والاستمتاع بها.

في الشهر الماضي ، اختارت The New York Times إطلاق تطبيق البث الصوتي المستقل الخاص بها لمعالجة هذا القلق الدقيق. يوفر هذا التطبيق الجديد الوصول إلى جميع محتويات البودكاست الخاصة بهم ، بما في ذلك العروض الحصرية للمشتركين المدفوعين. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان المستخدمون مهتمون بتثبيت تطبيق آخر خارج مشغلات البودكاست المفضلة لديهم فقط للوصول إلى محتوى ناشر واحد مثل نيويورك تايمز.

مع تسهيل عملية الاتصال والمصادقة من خلال تحديث iOS 17 الجديد ، يمكن للناشرين مثل NYT ضمان وصول مشتركيهم إلى المحتوى الحصري مباشرةً داخل تطبيق Apple Podcasts ، والذي يستخدمه الكثيرون ويثقون به بالفعل. سيربط التحديث تلقائيًا اشتراكات المستخدم المشتراة من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق على متجر التطبيقات. بالنسبة للاشتراكات التي تم شراؤها في مكان آخر ، مثل موقع الناشر على الويب ، يمكن للمستخدمين الانتقال ببساطة إلى صفحة قناة البودكاست والنقر فوق ارتباط يوضح "هل أنت مشترك بالفعل؟" ، ثم تسجيل الدخول والمصادقة عبر الإنترنت.

يمكن أن يتضمن المحتوى الحصري أي شيء يريد الناشر تقديمه ، بشرط أن يكون بتنسيق صوتي. تشتهر اشتراكات Apple Podcasts بتقديم مزايا إضافية للعملاء المدفوعين ، مثل الاستماع بدون إعلانات أو الوصول المبكر إلى الحلقات أو المحتوى الإضافي أو الوصول إلى الأرشيف أو القدرة على دعم المبدعين المفضلين.

تتصور Apple التطبيقات الإخبارية وتطبيقات الصحة واللياقة البدنية وتطبيقات الأطفال والعائلة لتكون المتبني الأساسي لهذه الميزة الجديدة. من بين أوائل المتبنين لإطلاق iOS 17 بلومبرج وكالم وإيكونوميست وليكيب ولينجوكيدز وذا تايمز وذا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست و WELT. نيويورك تايمز ليست مدرجة في هذه القائمة بعد ، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لهم للانضمام.

بصرف النظر عن هذا التحديث ، تتيح Apple إمكانية الاستماع إلى القصص الصوتية المحظورة بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع من خدمة الاشتراك الخاصة بها ، Apple News + ، من خلال تطبيق Apple Podcasts. لم تكن هذه القصص الصوتية المحترفة المروية من أهم المجلات والصحف متوفرة في السابق إلا في تطبيق Apple News.

يمكن أيضًا للمنصات No-code مثل AppMaster الاستفادة من هذا التحديث إذا كانوا يرغبون في تقديم محتوى صوتي لمستخدميهم. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى المحتوى الحصري دون عناء من خلال نظام أساسي قوي مثل AppMaster ، والذي يوفر خلفية شاملة وإنشاء تطبيقات الويب والجوال ونشرها دون الحاجة إلى أي ترميز أو دين تقني.