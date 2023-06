L'imminente versione iOS 17 di Apple porterà una serie di cambiamenti, tra cui una nuova funzione che semplifica l'esperienza utente per gli ascoltatori di podcast collegando i loro abbonamenti ai contenuti dell'App Store direttamente ad Apple Podcasts. Questa integrazione consente agli abbonati di accedere a contenuti esclusivi da cui altrimenti sarebbero stati esclusi dovendo pagare i contenuti del podcast separatamente o tramite un'altra app.

Ad esempio, se un editore di notizie su abbonamento offre anche podcast esclusivi ai propri abbonati, può utilizzare questo nuovo meccanismo di collegamento in iOS 17 per fornire episodi riservati agli abbonati direttamente attraverso Apple Podcast. In precedenza, gli editori di contenuti avrebbero dovuto creare e gestire un abbonamento completamente separato ad Apple Podcasts per poter mettere a pagamento i contenuti dei podcast, il che avrebbe potuto dissuadere gli abbonati dall'accedere e godere di queste funzionalità esclusive.

Il mese scorso, il New York Times ha scelto di lanciare la propria applicazione di streaming audio standalone proprio per risolvere questo problema. Questa nuova applicazione offre l'accesso a tutti i contenuti dei podcast, comprese le offerte esclusive per gli abbonati a pagamento. Tuttavia, non è chiaro se gli utenti siano interessati a installare un'altra app al di fuori dei loro lettori podcast preferiti solo per accedere ai contenuti di un singolo editore come il NYT.

Grazie al processo di connessione e autenticazione reso semplice dal nuovo aggiornamento di iOS 17, gli editori come il NYT possono garantire ai propri abbonati l'accesso a contenuti esclusivi direttamente all'interno dell'app Apple Podcasts, che molti già utilizzano e di cui si fidano. L'aggiornamento collegherà automaticamente gli abbonamenti dell'utente acquistati tramite acquisti in-app sull'App Store. Per gli abbonamenti acquistati altrove, ad esempio sul sito web dell'editore, gli utenti possono semplicemente andare alla pagina del Canale del podcast e cliccare sul link "Sei già abbonato?", quindi accedere e autenticarsi online.

I contenuti esclusivi possono includere qualsiasi cosa l'editore voglia offrire, purché in formato audio. Gli abbonamenti a Apple Podcasts sono noti per offrire ai clienti a pagamento vantaggi aggiuntivi come l'ascolto senza pubblicità, l'accesso anticipato agli episodi, i contenuti bonus, l'accesso agli archivi o la possibilità di sostenere i creatori preferiti.

Apple prevede che le applicazioni di notizie, le app per la salute e il fitness e le app per bambini e famiglie saranno i principali utilizzatori di questa nuova funzione. Tra i primi utilizzatori del lancio di iOS 17 figurano Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post e WELT. Il New York Times non è ancora presente in questo elenco, ma c'è ancora tempo per unirsi a loro.

Oltre a questo aggiornamento, Apple sta rendendo possibile l'ascolto di storie audio a pagamento dal proprio servizio in abbonamento, Apple News+, attraverso l'app Apple Podcasts. Queste storie audio professionali narrate da riviste e giornali di alto livello erano precedentemente disponibili solo nell'app Apple News.

