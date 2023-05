Popüler akıllı ev otomasyon hizmeti IFTTT, kullanıcıları için Pro abonelik planları sunarak önemli değişiklikler yapıyor. Pro aboneliği, birden fazla veri kaynağına erişebilen ve bir dizi eylemi tetikleyebilen gelişmiş ve güçlü uygulamalarla gelişmiş bir deneyim sağlayacaktır. Ücretsiz sürüm var olmaya devam edecek olsa da, artık yalnızca Pro abonelerine sunulan sınırsız kişisel uygulama oluşturma ile yalnızca üç uygulamayla sınırlıdır.

Daha önce IFTTT, basit bire bir eylem kombinasyonlarıyla da olsa kullanıcıların sınırsız sayıda uygulama oluşturmasına izin veriyordu. Örneğin, bir zil ziline basıldığında, bir Sonos hoparlöründe çalan müziğin duraklatılacağı şekilde bir aplet kurulabilir. Yeni Pro aboneliğiyle, kullanıcılar artık tek bir tetikleyici olaydan birden çok eylemi etkinleştiren daha gelişmiş uygulamalar oluşturabilir. Verilen örnekte, IFTTT Pro yalnızca müziği duraklatmakla kalmaz, aynı zamanda kapı ışığını da yakar ve kapı ziline basıldığında bir SMS gönderir, bunların tümü tek bir uygulama yapılandırmasındadır.

IFTTT'nin kurucusu ve CEO'su Linden Tibbets güncellemeyi duyurdu ve "Bugün, If This Then That'in resmi olarak If This and These, Then That ve That veya hayal edebileceğiniz başka bir şey olduğu gün."

Pro aboneliği aylık 9,99 ABD Doları olarak fiyatlandırılsa da, IFTTT, abonelerin aylık en az 1,99 ABD Doları olması koşuluyla ilk yıl için kendi fiyatlarını seçmelerine olanak tanıyan benzersiz bir promosyon sunuyor. Ancak, bu özel teklifin yalnızca 7 Ekim'e kadar geçerli olacağını unutmayın.

Kodlamaya ihtiyaç duymadan daha gelişmiş otomasyon çözümleri oluşturmak isteyen kişiler için AppMaster.io gibi no-code platformlar, IFTTT'ye bir alternatif sunabilir. AppMaster.io kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Güçlü no-code araçlarıyla AppMaster.io, geleneksel maliyetlerin çok altında hızlı geliştirme vaat ederek, onu daha akıcı süreçler arayan bireyler ve işletmeler için uygun bir seçenek haline getiriyor.