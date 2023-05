人気のスマートホームオートメーションサービスIFTTTは、ユーザー向けにProサブスクリプションプランを導入し、大きな変化を遂げます。Proサブスクリプションでは、複数のデータソースにアクセスし、一連のアクションをトリガーすることができる高度で強力なアプレットによる強化されたエクスペリエンスが提供される予定です。無料版も引き続き存在しますが、アプレットは3つだけに制限され、無制限の個人アプレット作成はProサブスクリプションにのみ可能です。

これまでIFTTTでは、1対1の単純な動作の組み合わせではあるものの、無制限にアプレットを作成することができました。例えば、Ringのドアベルを押すと、Sonosのスピーカーで再生中の音楽が一時停止するようなアプレットを設定することができます。新しいProサブスクリプションでは、1つのトリガーイベントから複数のアクションを可能にする、より高度なアプレットを作成できるようになりました。この例では、IFTTT Proは、音楽を一時停止するだけでなく、玄関灯を点灯させたり、ドアベルが押されたときにSMSを送信したりすることも、すべて1つのアプレット構成内で行うことができます。

IFTTTの創設者兼CEOのリンデン・ティベッツは、"今日は、If This Then Thatが正式にIf This and These Then That and Thatやその他あなたが夢見るものになる日です。"と、このアップデートを発表しました。

Proサブスクリプションの価格は月額9.99ドルですが、IFTTTは、月額1.99ドル以上であれば、加入者が最初の1年間の価格を自分で選ぶことができるユニークなプロモーションを実施しています。ただし、この特別キャンペーンは10月7日までしか利用できないので注意が必要です。

コードを書く必要がなく、より洗練された自動化ソリューションを作りたい個人には、no-code のようなプラットフォームがあります。 AppMaster.ioは、IFTTTの代替となるものを提供することができます。 AppMaster.ioは、ユーザーがバックエンド、ウェブ、モバイルアプリケーションを視覚的にデザインすることができます。その強力なno-code ツールにより、AppMaster.io は、従来のコストのほんの一部で迅速な開発を約束し、より合理的なプロセスを求める個人および企業にとって実行可能な選択肢となります。