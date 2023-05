Le populaire service de domotique intelligente IFTTT apporte des changements significatifs en introduisant des plans d'abonnement Pro pour ses utilisateurs. L'abonnement Pro offrira une expérience améliorée avec des applets avancées et puissantes capables d'accéder à plusieurs sources de données et de déclencher une série d'actions. Si la version gratuite continue d'exister, elle est désormais limitée à trois applets, la création illimitée d'applets personnels n'étant accessible qu'aux abonnés Pro.

Auparavant, IFTTT permettait aux utilisateurs de créer un nombre illimité d'applets, mais avec des combinaisons d'actions simplistes. Par exemple, une applet pouvait être configurée de manière à ce que, lorsqu'on appuie sur une sonnette Ring, la musique jouée sur un haut-parleur Sonos soit mise en pause. Avec le nouvel abonnement Pro, les utilisateurs peuvent désormais créer des applets plus sophistiquées qui permettent de réaliser plusieurs actions à partir d'un seul événement déclencheur. Dans l'exemple donné, IFTTT Pro permet non seulement de mettre la musique en pause, mais aussi d'allumer la lumière de la porte et d'envoyer un SMS lorsque l'on appuie sur la sonnette, le tout dans une seule configuration d'applet.

Linden Tibbets, fondateur et PDG d'IFTTT, a annoncé la mise à jour en déclarant : "C'est aujourd'hui que If This Then That devient officiellement If This and These Then That and That et tout ce que vous pouvez imaginer".

Bien que l'abonnement Pro soit proposé au prix de 9,99 $ par mois, IFTTT offre une promotion unique permettant aux abonnés de choisir leur propre prix pour la première année, à condition qu'il soit d'au moins 1,99 $ par mois. Sachez toutefois que cette offre spéciale ne sera disponible que jusqu'au 7 octobre.

