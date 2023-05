Il popolare servizio di automazione domestica intelligente IFTTT sta apportando cambiamenti significativi introducendo piani di abbonamento Pro per i suoi utenti. L'abbonamento Pro offrirà un'esperienza migliorata con applet avanzate e potenti in grado di accedere a più fonti di dati e di attivare una serie di azioni. La versione gratuita continuerà a esistere, ma è ora limitata a sole tre applet, mentre la creazione di applet personali illimitate è disponibile solo per gli abbonati Pro.

In precedenza, IFTTT consentiva agli utenti di creare un numero illimitato di applet, anche se con combinazioni semplicistiche di azioni uno-a-uno. Per esempio, si poteva impostare un'applet in modo che quando si premeva un campanello Ring, la musica riprodotta da un altoparlante Sonos venisse messa in pausa. Con il nuovo abbonamento Pro, gli utenti possono ora creare applet più sofisticate che consentono di eseguire più azioni a partire da un singolo evento scatenante. Nell'esempio riportato, IFTTT Pro non solo mette in pausa la musica, ma illumina anche la luce della porta e invia un SMS quando viene premuto il campanello, il tutto con un'unica configurazione dell'applet.

Il fondatore e CEO di IFTTT, Linden Tibbets, ha annunciato l'aggiornamento dichiarando: "Oggi è il giorno in cui If This Then That diventa ufficialmente If This and These Then That and That o qualsiasi altra cosa possiate sognare".

Sebbene l'abbonamento Pro abbia un prezzo di 9,99 dollari al mese, IFTTT offre una promozione unica che consente agli abbonati di scegliere il proprio prezzo per il primo anno, purché sia di almeno 1,99 dollari al mese. Attenzione, però, questa offerta speciale sarà disponibile solo fino al 7 ottobre.

Per chi desidera creare soluzioni di automazione più sofisticate senza dover ricorrere al codice, le piattaforme no-code come AppMaster.io possono offrire un'alternativa a IFTTT. AppMaster.io permette agli utenti di progettare visivamente applicazioni backend, web e mobili. Con i suoi potenti no-code strumenti, AppMaster.io promette uno sviluppo rapido a una frazione dei costi tradizionali, rendendolo un'opzione valida per i privati e le aziende che cercano processi più snelli.