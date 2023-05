Dịch vụ tự động hóa nhà thông minh phổ biến IFTTT đang tạo ra những thay đổi đáng kể bằng cách giới thiệu các gói đăng ký Pro cho người dùng. Đăng ký Pro sẽ cung cấp trải nghiệm nâng cao với các applet tiên tiến và mạnh mẽ có khả năng truy cập nhiều nguồn dữ liệu và kích hoạt một loạt hành động. Mặc dù phiên bản miễn phí sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng phiên bản này hiện chỉ giới hạn ở ba applet, với khả năng tạo applet cá nhân không giới hạn chỉ dành cho người đăng ký Pro.

Trước đây, IFTTT cho phép người dùng tạo số lượng applet không giới hạn, mặc dù với các kết hợp hành động một đối một đơn giản. Chẳng hạn, một applet có thể được thiết lập để khi nhấn chuông cửa Ring, nhạc phát trên loa Sonos sẽ bị tạm dừng. Với đăng ký Pro mới, giờ đây người dùng có thể tạo các tiểu dụng tinh vi hơn cho phép thực hiện nhiều hành động từ một sự kiện kích hoạt duy nhất. Trong ví dụ đã cho, IFTTT Pro sẽ không chỉ tạm dừng nhạc mà còn chiếu sáng đèn ở cửa và gửi SMS khi nhấn chuông cửa, tất cả trong một cấu hình applet duy nhất.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của IFTTT, Linden Tibbets, đã công bố bản cập nhật, cho biết: "Hôm nay là ngày If This Then That chính thức trở thành If This and These Then That and That hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn có thể mơ ước."

Mặc dù đăng ký Pro có giá 9,99 đô la mỗi tháng, nhưng IFTTT đang cung cấp một chương trình khuyến mãi độc đáo cho phép người đăng ký chọn giá của riêng họ trong năm đầu tiên, miễn là ít nhất là 1,99 đô la mỗi tháng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ưu đãi đặc biệt này sẽ chỉ có sẵn cho đến ngày 7 tháng 10.

Đối với những cá nhân muốn tạo các giải pháp tự động hóa phức tạp hơn mà không cần viết mã, các nền tảng no-code như AppMaster.io có thể cung cấp giải pháp thay thế cho IFTTT. AppMaster.io cho phép người dùng thiết kế trực quan các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Với các công cụ no-code mạnh mẽ, AppMaster.io hứa hẹn sẽ phát triển nhanh chóng với một phần nhỏ chi phí truyền thống, khiến nó trở thành một lựa chọn khả thi cho các cá nhân và doanh nghiệp đang tìm kiếm các quy trình hợp lý hơn.