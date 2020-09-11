Популярный сервис автоматизации умного дома IFTTT вносит значительные изменения, представляя для своих пользователей планы подписки Pro. Подписка Pro обеспечит расширенный опыт работы с продвинутыми и мощными апплетами, способными получать доступ к нескольким источникам данных и запускать ряд действий. Хотя бесплатная версия продолжит свое существование, теперь она ограничена всего тремя апплетами, а неограниченное создание персональных апплетов доступно только подписчикам Pro.

Ранее IFTTT позволял пользователям создавать неограниченное количество апплетов, хотя и с упрощенными комбинациями действий "один к одному". Например, можно было настроить апплет так, чтобы при нажатии на кнопку дверного звонка Ring музыка, играющая на колонке Sonos, приостанавливалась. С новой подпиской Pro пользователи теперь могут создавать более сложные апплеты, которые позволяют выполнять несколько действий на основе одного триггерного события. В приведенном примере IFTTT Pro не только приостановит музыку, но и зажжет свет в дверном проеме и отправит SMS при нажатии на дверной звонок, и все это в рамках одной конфигурации апплета.

Основатель и генеральный директор IFTTT Линден Тиббетс объявил об обновлении, заявив: "Сегодня день, когда "Если это, то это" официально становится "Если это и это, то это и это" или что там еще можно придумать".

Хотя цена подписки Pro составляет $9,99 в месяц, IFTTT предлагает уникальную акцию, позволяющую подписчикам самостоятельно выбрать цену на первый год, если она составляет не менее $1,99 в месяц. Однако имейте в виду, что это специальное предложение будет доступно только до 7 октября.

Для тех, кто хочет создать более сложные решения по автоматизации без необходимости кодирования, платформы no-code, такие как AppMaster.io могут стать альтернативой IFTTT. AppMaster.io позволяет пользователям визуально проектировать бэкенд, веб- и мобильные приложения. Благодаря мощным no-code инструментам, AppMaster.io обещает быструю разработку за малую долю традиционных затрат, что делает его жизнеспособным вариантом для частных лиц и предприятий, стремящихся к более оптимизированным процессам.