Popularny serwis inteligentnej automatyki domowej IFTTT wprowadza istotne zmiany, wprowadzając dla swoich użytkowników plany subskrypcji Pro. Subskrypcja Pro zapewni ulepszone doświadczenie z zaawansowanymi i potężnymi apletami zdolnymi do uzyskania dostępu do wielu źródeł danych i wyzwalania serii działań. Podczas gdy darmowa wersja będzie nadal istnieć, jest teraz ograniczona do zaledwie trzech apletów, z nieograniczonym osobistym tworzeniem apletów dostępnym tylko dla subskrybentów Pro.

Wcześniej IFTTT pozwalał użytkownikom tworzyć nieograniczoną liczbę apletów, aczkolwiek z uproszczonymi kombinacjami działań jeden do jednego. Na przykład można było ustawić aplet tak, aby po naciśnięciu dzwonka do drzwi Ring, muzyka odtwarzana na głośniku Sonos została wstrzymana. Dzięki nowej subskrypcji Pro, użytkownicy mogą teraz tworzyć bardziej zaawansowane aplety, które umożliwiają wiele działań z jednego zdarzenia wyzwalającego. W podanym przykładzie IFTTT Pro nie tylko wstrzymywałby muzykę, ale także zapalałby światło w drzwiach i wysyłał SMS po naciśnięciu dzwonka do drzwi, a wszystko to w ramach jednej konfiguracji apletu.

Założyciel i CEO IFTTT Linden Tibbets ogłosił aktualizację, stwierdzając "Dziś jest dzień, w którym If This Then That oficjalnie staje się If This and These Then That and That lub cokolwiek innego, co można sobie wymarzyć."

Chociaż subskrypcja Pro jest wyceniona na 9,99$ miesięcznie, IFTTT oferuje unikalną promocję pozwalającą subskrybentom wybrać własną cenę za pierwszy rok, tak długo jak będzie to co najmniej 1,99$ miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że ta specjalna oferta będzie dostępna tylko do 7 października.

Dla osób, które chcą tworzyć bardziej zaawansowane rozwiązania automatyzacji bez konieczności kodowania, platformy no-code jak np. AppMaster.io mogą zaoferować alternatywę dla IFTTT. AppMaster.io pozwala użytkownikom na wizualne projektowanie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki potężnym narzędziom no-code, AppMaster.io obiecuje szybki rozwój przy ułamku tradycyjnych kosztów, co czyni go realną opcją dla osób i firm poszukujących bardziej usprawnionych procesów.