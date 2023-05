流行的智能家居自动化服务IFTTT正在做出重大改变,为其用户推出专业订阅计划。专业订阅计划将提供一个增强的体验,其先进和强大的小程序能够访问多个数据源并触发一系列的行动。虽然免费版本将继续存在,但它现在只限于三个小程序,只有专业订阅者才可以无限制地创建个人小程序。

以前,IFTTT允许用户创建无限数量的小程序,尽管是简单的一对一动作组合。例如,可以设置一个小程序,当按下Ring门铃时,Sonos扬声器上播放的音乐将暂停。有了新的专业订阅,用户现在可以创建更复杂的小程序,从一个触发事件中实现多个动作。在给定的例子中,IFTTT Pro不仅可以暂停音乐,还可以照亮门口的灯,并在门铃被按下时发送短信,所有这些都在一个小程序的配置中。

IFTTT创始人兼首席执行官Linden Tibbets宣布了这一更新,他说:"今天是If This Then That正式变成If This and These Then That and That或其他你能想到的东西的日子。"

虽然专业版订阅价格为每月9.99美元,但IFTTT正在提供一个独特的促销活动,允许用户自己选择第一年的价格,只要每月至少为1.99美元。但要注意的是,这一特别优惠只在10月7日之前提供。

