流行的智能家居自动化服务IFTTT正在做出重大改变，为其用户推出专业订阅计划。专业订阅计划将提供一个增强的体验，其先进和强大的小程序能够访问多个数据源并触发一系列的行动。虽然免费版本将继续存在，但它现在只限于三个小程序，只有专业订阅者才可以无限制地创建个人小程序。

以前，IFTTT允许用户创建无限数量的小程序，尽管是简单的一对一动作组合。例如，可以设置一个小程序，当按下Ring门铃时，Sonos扬声器上播放的音乐将暂停。有了新的专业订阅，用户现在可以创建更复杂的小程序，从一个触发事件中实现多个动作。在给定的例子中，IFTTT Pro不仅可以暂停音乐，还可以照亮门口的灯，并在门铃被按下时发送短信，所有这些都在一个小程序的配置中。

IFTTT创始人兼首席执行官Linden Tibbets宣布了这一更新，他说："今天是If This Then That正式变成If This and These Then That and That或其他你能想到的东西的日子。"

虽然专业版订阅价格为每月9.99美元，但IFTTT正在提供一个独特的促销活动，允许用户自己选择第一年的价格，只要每月至少为1.99美元。但要注意的是，这一特别优惠只在10月7日之前提供。

对于希望创建更复杂的自动化解决方案而不需要编码的个人，no-code 平台，如 AppMaster.io可以提供IFTTT的替代方案。 AppMaster.io视觉设计 "允许用户直观地设计后端、网络和移动应用程序。凭借其强大的no-code 工具，AppMaster.io 承诺以传统成本的一小部分进行快速开发，使其成为寻求更简化流程的个人和企业的可行选择。