تُجري خدمة أتمتة المنزل الذكي الشهيرة IFTTT تغييرات كبيرة من خلال تقديم خطط اشتراك Pro لمستخدميها. سيوفر اشتراك Pro تجربة محسنة مع تطبيقات متقدمة وقوية قادرة على الوصول إلى مصادر بيانات متعددة وإطلاق سلسلة من الإجراءات. بينما سيستمر الإصدار المجاني في الوجود ، فإنه يقتصر الآن على ثلاثة تطبيقات صغيرة فقط ، مع إنشاء تطبيقات صغيرة غير محدودة متاح فقط لمشتركي Pro.

في السابق ، سمح IFTTT للمستخدمين بإنشاء عدد غير محدود من التطبيقات ، وإن كان ذلك باستخدام مجموعات إجراءات فردية مبسطة. على سبيل المثال ، يمكن إعداد تطبيق صغير بحيث يتم إيقاف تشغيل الموسيقى على مكبر صوت Sonos مؤقتًا عند الضغط على جرس الباب من Ring. مع اشتراك Pro الجديد ، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء تطبيقات أكثر تطوراً تتيح إجراءات متعددة من حدث إطلاق واحد. في المثال المعطى ، لن يقوم IFTTT Pro بإيقاف الموسيقى مؤقتًا فحسب ، بل يضيء أيضًا ضوء المدخل ويرسل رسالة نصية قصيرة عند الضغط على جرس الباب ، كل ذلك ضمن تكوين صغير واحد.

أعلن ليندن تيبتس ، مؤسس IFTTT ومديره التنفيذي ، عن التحديث ، قائلاً: "اليوم هو اليوم الذي يصبح فيه If This Then That رسميًا If This and This Then That and That أو أي شيء آخر يمكنك أن تحلم به."

على الرغم من أن سعر اشتراك Pro يبلغ 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، فإن IFTTT تقدم عرضًا ترويجيًا فريدًا يسمح للمشتركين باختيار السعر الخاص بهم للسنة الأولى ، طالما أنه لا يقل عن 1.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر. كن على علم ، مع ذلك ، أن هذا العرض الخاص سيكون متاحًا فقط حتى 7 أكتوبر.

بالنسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى إنشاء حلول أتمتة أكثر تعقيدًا دون الحاجة إلى البرمجة ، يمكن للمنصات no-code مثل AppMaster.io أن تقدم بديلاً لـ IFTTT. يسمح AppMaster.io للمستخدمين بتصميم الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي. من خلال أدواته القوية no-code ، يعد AppMaster.io بالتطور السريع بجزء بسيط من التكاليف التقليدية ، مما يجعله خيارًا قابلاً للتطبيق للأفراد والشركات الذين يبحثون عن عمليات أكثر بساطة.