De populaire slimme huisautomatiseringsdienst IFTTT voert belangrijke veranderingen door met de introductie van Pro-abonnementen voor zijn gebruikers. Het Pro-abonnement biedt een verbeterde ervaring met geavanceerde en krachtige applets die toegang hebben tot meerdere gegevensbronnen en een reeks acties in gang kunnen zetten. Hoewel de gratis versie blijft bestaan, is deze nu beperkt tot slechts drie applets, met onbeperkte persoonlijke applet creatie alleen beschikbaar voor Pro-abonnees.

Voorheen konden gebruikers met IFTTT een onbeperkt aantal applets aanmaken, zij het met simplistische één-op-één actiecombinaties. Een applet kon bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat wanneer een Ring deurbel wordt ingedrukt, de muziek die op een Sonos-speaker wordt afgespeeld wordt gepauzeerd. Met het nieuwe Pro-abonnement kunnen gebruikers nu meer geavanceerde applets maken die meerdere acties mogelijk maken vanuit een enkele triggering event. In het gegeven voorbeeld zou IFTTT Pro niet alleen de muziek pauzeren, maar ook de deurverlichting verlichten en een SMS versturen wanneer op de deurbel wordt gedrukt, allemaal binnen één enkele appletconfiguratie.

IFTTT-oprichter en CEO Linden Tibbets kondigde de update aan met de woorden: "Vandaag is de dag dat If This Then That officieel If This en These Then That en That wordt of wat je nog meer kunt verzinnen."

Hoewel het Pro-abonnement is geprijsd voor $9,99 per maand, biedt IFTTT een unieke promotie waardoor abonnees hun eigen prijs voor het eerste jaar kunnen kiezen, zolang het maar minstens $1,99 per maand is. Houd er wel rekening mee dat deze speciale aanbieding slechts beschikbaar is tot 7 oktober.

Voor particulieren die meer geavanceerde automatiseringsoplossingen willen creëren zonder code te hoeven gebruiken, kunnen no-code platforms zoals AppMaster.io een alternatief voor IFTTT. AppMaster.io stelt gebruikers in staat om backend-, web- en mobiele applicaties visueel te ontwerpen. Met zijn krachtige no-code tools belooft AppMaster.io een snelle ontwikkeling tegen een fractie van de traditionele kosten, waardoor het een haalbare optie is voor particulieren en bedrijven die op zoek zijn naar meer gestroomlijnde processen.