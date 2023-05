IFTTT บริการระบบบ้านอัตโนมัติยอดนิยมกำลังทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยแนะนำแผนการสมัครสมาชิก Pro สำหรับผู้ใช้ การสมัครสมาชิก Pro จะมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นด้วยแอพเพล็ตขั้นสูงและทรงพลังที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลายแหล่งและเรียกใช้การดำเนินการต่างๆ แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้จำกัดไว้เพียง 3 แอปเพล็ต โดยการสร้างแอปเพล็ตส่วนตัวแบบไม่จำกัดมีให้เฉพาะสมาชิก Pro เท่านั้น

ก่อนหน้านี้ IFTTT อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างแอปเพล็ตได้ไม่จำกัดจำนวน แม้ว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เรียบง่ายก็ตาม ตัวอย่างเช่น สามารถตั้งค่าแอพเพล็ตให้เมื่อกดกริ่งประตู เพลงที่เล่นบนลำโพง Sonos จะหยุดชั่วคราว ด้วยการสมัครสมาชิก Pro ใหม่ ผู้ใช้สามารถสร้างแอพเพล็ตที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเปิดใช้งานการดำเนินการหลายอย่างจากเหตุการณ์ทริกเกอร์เดียว จากตัวอย่างข้างต้น IFTTT Pro ไม่เพียงแต่จะหยุดเพลงชั่วคราว แต่ยังเปิดไฟที่ทางเข้าประตูให้สว่างขึ้น และส่ง SMS เมื่อกดกริ่งประตู ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในการกำหนดค่าแอปเพล็ตเดียว

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ IFTTT Linden Tibbets ประกาศการอัปเดตโดยระบุว่า "วันนี้เป็นวันที่ If This That That That กลายเป็นอย่างเป็นทางการ If This and These That That and That หรืออะไรก็ตามที่คุณสามารถฝันได้"

แม้ว่าการสมัครสมาชิกแบบ Pro จะมีราคาอยู่ที่ $9.99 ต่อเดือน แต่ IFTTT เสนอโปรโมชั่นพิเศษที่ให้ผู้สมัครสมาชิกสามารถเลือกราคาได้เองในปีแรก ตราบใดที่ราคาอย่างน้อย $1.99 ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อเสนอพิเศษนี้จะใช้ได้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคมเท่านั้น

