Der beliebte Smart-Home-Automatisierungsdienst IFTTT führt mit der Einführung von Pro-Abonnements für seine Nutzer bedeutende Änderungen ein. Das Pro-Abonnement bietet ein verbessertes Erlebnis mit erweiterten und leistungsstarken Applets, die auf mehrere Datenquellen zugreifen und eine Reihe von Aktionen auslösen können. Die kostenlose Version bleibt zwar weiterhin bestehen, ist aber auf drei Applets beschränkt, während die unbegrenzte Erstellung persönlicher Applets nur für Pro-Abonnenten möglich ist.

Bisher konnte man mit IFTTT eine unbegrenzte Anzahl von Applets erstellen, allerdings mit simplen Eins-zu-Eins-Aktionskombinationen. So konnte beispielsweise ein Applet so eingerichtet werden, dass beim Drücken einer Ring-Türklingel die Musikwiedergabe auf einem Sonos-Lautsprecher pausiert wird. Mit dem neuen Pro-Abonnement können Benutzer nun anspruchsvollere Applets erstellen, die mehrere Aktionen mit einem einzigen auslösenden Ereignis ermöglichen. In diesem Beispiel würde IFTTT Pro nicht nur die Musik unterbrechen, sondern auch die Türbeleuchtung einschalten und eine SMS senden, wenn die Türklingel gedrückt wird - und das alles innerhalb einer einzigen Applet-Konfiguration.

Linden Tibbets, Gründer und CEO von IFTTT, kündigte das Update mit den Worten an: "Heute ist der Tag, an dem If This Then That offiziell zu If This and These Then That and That oder was immer man sich sonst noch ausdenken kann wird."

Obwohl das Pro-Abonnement 9,99 US-Dollar pro Monat kostet, bietet IFTTT eine einzigartige Aktion an, bei der die Abonnenten den Preis für das erste Jahr selbst bestimmen können, solange er mindestens 1,99 US-Dollar pro Monat beträgt. Beachten Sie jedoch, dass dieses Sonderangebot nur bis zum 7. Oktober gültig ist.

