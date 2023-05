O popular serviço de automação doméstica inteligente IFTTT está a fazer alterações significativas ao introduzir planos de subscrição Pro para os seus utilizadores. A subscrição Pro proporcionará uma experiência melhorada com applets avançadas e poderosas capazes de aceder a múltiplas fontes de dados e desencadear uma série de acções. Embora a versão gratuita continue a existir, está agora limitada a apenas três applets, com a criação ilimitada de applets pessoais apenas disponível para os subscritores Pro.

Anteriormente, o IFTTT permitia que os utilizadores criassem um número ilimitado de miniaplicativos, embora com combinações simplistas de acções um-para-um. Por exemplo, podia ser criada uma miniaplicação para que, quando uma campainha Ring fosse premida, a música a tocar numa coluna Sonos fosse colocada em pausa. Com a nova subscrição Pro, os utilizadores podem agora criar miniaplicativos mais sofisticados que permitem várias acções a partir de um único evento desencadeador. No exemplo dado, o IFTTT Pro não só colocaria a música em pausa, como também acenderia a luz da porta e enviaria um SMS quando a campainha fosse premida, tudo numa única configuração de miniaplicativo.

O fundador e CEO do IFTTT, Linden Tibbets, anunciou a actualização, afirmando: "Hoje é o dia em que If This Then That se torna oficialmente If This and These Then That and That ou qualquer outra coisa que possa sonhar."

Embora a subscrição Pro tenha um preço de 9,99 dólares por mês, o IFTTT está a oferecer uma promoção única que permite aos subscritores escolherem o seu próprio preço para o primeiro ano, desde que seja de pelo menos 1,99 dólares por mês. No entanto, tenha em atenção que esta oferta especial só estará disponível até 7 de Outubro.

Para indivíduos que procuram criar soluções de automação mais sofisticadas sem precisar de código, as plataformas no-code como AppMaster.io podem oferecer uma alternativa ao IFTTT. AppMaster.io permite aos utilizadores conceber visualmente aplicações backend, web e móveis. Com as suas poderosas ferramentas no-code, AppMaster.io promete um desenvolvimento rápido por uma fracção dos custos tradicionais, tornando-o uma opção viável para indivíduos e empresas que procuram processos mais simplificados.