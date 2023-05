IFTTT, el popular servicio de automatización inteligente del hogar, introduce cambios significativos al introducir planes de suscripción Pro para sus usuarios. La suscripción Pro proporcionará una experiencia mejorada con applets avanzados y potentes capaces de acceder a múltiples fuentes de datos y desencadenar una serie de acciones. Aunque la versión gratuita seguirá existiendo, ahora está limitada a sólo tres applets, y la creación ilimitada de applets personales sólo está disponible para los suscriptores Pro.

Anteriormente, IFTTT permitía a los usuarios crear un número ilimitado de applets, aunque con combinaciones simplistas de acciones uno a uno. Por ejemplo, se podía configurar un applet para que, al pulsar un timbre Ring, se detuviera la reproducción de música en un altavoz Sonos. Con la nueva suscripción Pro, los usuarios pueden crear applets más sofisticados que permiten múltiples acciones a partir de un único evento desencadenante. En el ejemplo dado, IFTTT Pro no sólo pondría en pausa la música, sino que también encendería la luz de la puerta y enviaría un SMS al pulsar el timbre, todo ello con una sola configuración de applet.

El fundador y consejero delegado de IFTTT, Linden Tibbets, anunció la actualización afirmando: "Hoy es el día en que If This Then That se convierte oficialmente en If This and These Then That and That o cualquier otra cosa que puedas soñar."

Aunque la suscripción Pro tiene un precio de 9,99 dólares al mes, IFTTT está ofreciendo una promoción única que permite a los suscriptores elegir su propio precio para el primer año, siempre y cuando sea de al menos 1,99 dólares al mes. Ten en cuenta, sin embargo, que esta oferta especial sólo estará disponible hasta el 7 de octubre.

Para los particulares que buscan crear soluciones de automatización más sofisticadas sin necesidad de codificar, las plataformas no-code como AppMaster.io pueden ofrecer una alternativa a IFTTT. AppMaster.io permite a los usuarios diseñar visualmente aplicaciones backend, web y móviles. Con sus potentes herramientas no-code, AppMaster.io promete un desarrollo rápido a una fracción de los costes tradicionales, lo que la convierte en una opción viable para particulares y empresas que buscan procesos más ágiles.