인기 있는 스마트 홈 자동화 서비스 IFTTT는 사용자를 위한 Pro 구독 플랜을 도입하여 상당한 변화를 일으키고 있습니다. Pro 구독은 여러 데이터 소스에 액세스하고 일련의 작업을 트리거할 수 있는 고급 및 강력한 애플릿으로 향상된 경험을 제공합니다. 무료 버전은 계속 존재하지만 이제 단 3개의 애플릿으로 제한되며 무제한 개인 애플릿 생성은 Pro 구독자에게만 제공됩니다.

이전에는 IFTTT를 사용하여 단순한 일대일 작업 조합을 사용하더라도 사용자가 무제한으로 애플릿을 만들 수 있었습니다. 예를 들어 Ring 초인종을 누르면 Sonos 스피커에서 재생되는 음악이 일시 중지되도록 애플릿을 설정할 수 있습니다. 새로운 Pro 구독을 통해 사용자는 이제 단일 트리거 이벤트에서 여러 작업을 활성화하는 보다 정교한 애플릿을 만들 수 있습니다. 주어진 예에서 IFTTT Pro는 음악을 일시 중지할 뿐만 아니라 출입구 조명을 비추고 초인종을 누르면 SMS를 보냅니다. 이 모든 것이 단일 애플릿 구성 내에서 이루어집니다.

IFTTT 설립자이자 CEO인 Linden Tibbets는 "오늘은 공식적으로 If This Then That이 If This and These Then That and That 또는 당신이 꿈꾸는 모든 것이 되는 날입니다."라고 업데이트를 발표했습니다.

Pro 구독 가격은 월 $9.99이지만 IFTTT는 월 $1.99 이상인 한 구독자가 첫해에 자신의 가격을 선택할 수 있는 독특한 프로모션을 제공하고 있습니다. 그러나이 특별 제안은 10 월 7 일까지만 사용할 수 있습니다.

코딩할 필요 없이 보다 정교한 자동화 솔루션을 만들고자 하는 개인의 경우 AppMaster.io 와 같은 no-code 플랫폼이 IFTTT의 대안이 될 수 있습니다. AppMaster.io 통해 사용자는 백엔드, 웹 및 모바일 애플리케이션을 시각적으로 디자인할 수 있습니다. no-code 강력한 도구를 갖춘 AppMaster.io는 기존 비용의 일부로 신속한 개발을 약속하므로 보다 능률적인 프로세스를 찾는 개인과 기업에 실행 가능한 옵션이 됩니다.