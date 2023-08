Google'ın Yapay Zekası, Uzun İçerik Özetleriyle Arama Deneyiminde Devrim Yaratıyor

Google, dijital arama dünyasını yenilemek için yaptığı son hamlede, SGE olarak da bilinen yapay zeka güdümlü Arama deneyiminde yeni yükseltmeler yaptı. Bu geliştirmeler, internet kullanıcılarının bilgileri çevrimiçi olarak daha verimli bir şekilde anlamalarına ve sindirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır, özellikle de karmaşık konular ve kavramlar için. Programlama da dahil olmak üzere becerileri geliştirirler ve karmaşık konu ayrıntılarının izlenmesini kolaylaştırırlar, Google bunu yakın tarihli bir blog gönderisinde açıkladı.

Teknoloji devi, yanıt hükümlerini bilim, ekonomi, tarih vb. dahil olmak üzere çeşitli konularda ilerletmeyi planlıyor. Google'ın güncellenmiş yapay zeka sistemi, kullanıcıların belirli kelimeler üzerinde kaymasına, tanımları ve beraberindeki diyagramlar veya resimler gibi görsellere izin verecek. Kullanıcılar, konuları daha derinlemesine araştırmak için bu unsurları kullanabilir.

Şu anda SGE, birden çok programlama dili ve aracı gerektiren görevler için yardım sağlayan yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetler sunmaktadır. Örneğin, bu özetler, belirli eylemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin sorgulara yanıt verir ve sık karşılaşılan görevler için önerilen kod parçacıklarını görüntüler.

Yeni iyileştirmeler, bu özetlerdeki kod bölümlerini sözdizimi vurgulama yoluyla renklendiriyor. Bu özellik, anahtar kelimeler, yorumlar ve dizeler gibi bileşenleri tanımlama sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır, böylece kodlamanın daha hızlı anlaşılmasını sağlar.

Google ayrıca Search Labs'ta "Tarama sırasında SGE" olarak adlandırılan erken aşama bir deney gerçekleştirdi. Şu anda Android ve iOS'ta Google uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor ve önümüzdeki günlerde masaüstünde Chrome'a ​​genişletilmesi planlanıyor. Bu deney, üretken yapay zekanın kullanıcılara çevrimiçi bilgilerde gezinme konusunda nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor ve aradıkları şeyin özüne daha hızlı ulaşmalarını sağlıyor.

Çevrim içi olarak sunulan yayıncıların ve içerik oluşturucuların çok sayıdaki içeriğiyle etkileşimi artırmaya odaklanan "Göz atarken SGE", web'de gezinirken içerik keşfetme yolculuğunu basitleştirir. Kullanıcılar, belirli web sayfalarını ziyaret ettikten sonra, bir makaledeki ana kavramların yapay zeka tarafından otomatikleştirilmiş bir özetine erişebilir. Bu özet, sayfada gerekli bilgilere doğrudan yönlendiren bağlantıları içerir. Ayrıca, “Sayfada keşfet” özelliği, kullanıcıların daha derine inmesine, makalede cevaplanan soruları sergilemesine ve kapsamlı bir anlayış için ilgili bölümlere yönlendirilmesine olanak tanır.

Google tarafından sunulanlar gibi yapay zeka odaklı araçların ve özelliklerin dijital platformlarda giderek daha yaygın hale geldiğini belirtmekte fayda var. AppMaster 's no-code platform, for instance, has been harnessing the power of AI to improve application development and streamline operations for over 60,000 users globally since 2020.