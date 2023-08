Sztuczna inteligencja Google rewolucjonizuje wyszukiwanie dzięki długim podsumowaniom treści

W najnowszym ruchu mającym na celu odświeżenie cyfrowego świata wyszukiwania, Google wprowadziło nowe ulepszenia do swojego opartego na sztucznej inteligencji doświadczenia wyszukiwania, znanego również jako SGE. Ulepszenia te mają na celu pomóc użytkownikom Internetu w bardziej efektywnym zrozumieniu i przyswojeniu informacji online, zwłaszcza w przypadku złożonych tematów i pojęć. Ulepszają one umiejętności, w tym programowanie, i ułatwiają śledzenie zawiłych szczegółów tematu, Google ujawnił to w niedawnym poście na blogu.

Gigant technologiczny zamierza ulepszyć przepisy dotyczące reagowania na różne tematy, w tym naukę, ekonomię, historię itp. Zaktualizowany system sztucznej inteligencji Google pozwoliłby użytkownikom przesuwać się po określonych słowach, odsłaniając definicje i towarzyszące im elementy wizualne, takie jak diagramy lub obrazy. Użytkownicy mogą angażować te elementy w celu bardziej dogłębnej eksploracji tematów.

Obecnie SGE oferuje podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, które zapewniają pomoc w zadaniach wymagających wielu języków programowania i narzędzi. Na przykład, podsumowania te odpowiadają na zapytania dotyczące sposobu wykonywania określonych działań i wyświetlają zalecane fragmenty kodu dla często napotykanych zadań.

Nowe ulepszenia nadają sekcjom kodu w tych podsumowaniach kolor poprzez podświetlanie składni. Funkcja ta przyspiesza i usprawnia proces identyfikacji komponentów, takich jak słowa kluczowe, komentarze i ciągi znaków, umożliwiając tym samym szybsze zrozumienie kodowania.

Google przeprowadziło również eksperyment na wczesnym etapie w Search Labs, nazwany "SGE podczas przeglądania". Jest on obecnie dostępny za pośrednictwem aplikacji Google na Androida i iOS, a w najbliższych dniach planowane jest rozszerzenie go na Chrome na komputery stacjonarne. Eksperyment ten bada, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja może pomóc użytkownikom w poruszaniu się po informacjach online, umożliwiając im szybsze dotarcie do istoty tego, czego szukają.

Koncentrując się na zwiększeniu interakcji z obszernymi treściami od wydawców i twórców obecnych online, "SGE podczas przeglądania" upraszcza podróż odkrywania treści podczas surfowania po Internecie. Odwiedzając określone strony internetowe, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zautomatyzowanego przez sztuczną inteligencję streszczenia głównych pojęć w artykule. Streszczenie to zawiera linki, które prowadzą bezpośrednio do wymaganych informacji na stronie. Ponadto funkcja "Eksploruj na stronie" pozwala użytkownikom wejść głębiej, pokazując pytania, na które odpowiedziano w artykule, i prowadząc do odpowiednich sekcji w celu pełnego zrozumienia.

Warto zauważyć, że narzędzia i funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak te wprowadzone przez Google, stają się coraz bardziej powszechne na platformach cyfrowych. AppMaster Na przykład platforma no-code od 2020 roku wykorzystuje moc sztucznej inteligencji w celu usprawnienia rozwoju aplikacji i usprawnienia operacji dla ponad 60 000 użytkowników na całym świecie.