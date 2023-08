Google का AI लंबे-सामग्री सारांश के साथ खोज अनुभव में क्रांति ला देता है

डिजिटल खोज क्षेत्र में सुधार के नवीनतम कदम में, Google ने अपने AI-संचालित खोज अनुभव में नवीन उन्नयन पेश किया है, जिसे SGE भी कहा जाता है। इन संवर्द्धनों का उद्देश्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन जानकारी को अधिक कुशलतापूर्वक समझने और पचाने में मदद करना है, विशेष रूप से जटिल विषयों और अवधारणाओं के लिए। वे प्रोग्रामिंग सहित कौशल को बढ़ाते हैं, और जटिल विषय विवरणों का पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं, Google ने एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में इसका खुलासा किया।

टेक दिग्गज विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि सहित विभिन्न विषयों पर प्रतिक्रिया प्रावधानों को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। Google की अद्यतन AI प्रणाली उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट शब्दों पर नज़र डालने, परिभाषाओं का अनावरण करने और आरेख या छवियों जैसे दृश्यों के साथ आने की अनुमति देगी। उपयोगकर्ता विषयों की अधिक गहन खोज के लिए इन तत्वों का उपयोग कर सकते हैं।

वर्तमान में, एसजीई एआई-जनित सारांश प्रदान करता है जो कई प्रोग्रामिंग भाषाओं और उपकरणों की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ये सारांश कुछ कार्यों को निष्पादित करने के तरीके पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और वे आम तौर पर सामना किए जाने वाले कार्यों के लिए अनुशंसित कोड स्निपेट प्रदर्शित करते हैं।

नए सुधार इन सारांशों के भीतर कोड के अनुभागों को सिंटैक्स हाइलाइटिंग के माध्यम से रंग से भर देते हैं। यह सुविधा कीवर्ड, टिप्पणियों और स्ट्रिंग्स जैसे घटकों की पहचान करने की प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करती है, जिससे कोडिंग की त्वरित समझ संभव हो पाती है।

Google ने सर्च लैब्स में एक प्रारंभिक चरण का प्रयोग भी किया है, जिसे "ब्राउज़ करते समय SGE" कहा जाता है। यह वर्तमान में एंड्रॉइड और आईओएस पर Google ऐप के माध्यम से पहुंच योग्य है, आने वाले दिनों में इसे डेस्कटॉप पर क्रोम तक विस्तारित करने की योजना है। यह प्रयोग इस बात की जांच करता है कि कैसे जेनरेटिव एआई उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन जानकारी नेविगेट करने में सहायता कर सकता है, जिससे वे जो खोज रहे हैं उसके सार तक और अधिक तेज़ी से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं।

ऑनलाइन मौजूद प्रकाशकों और रचनाकारों की विशाल सामग्री के साथ बातचीत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, "ब्राउजिंग करते समय एसजीई" वेब सर्फिंग के दौरान सामग्री खोज की यात्रा को सरल बनाता है। विशेष वेब पेजों पर जाने पर, उपयोगकर्ता एक लेख में मुख्य अवधारणाओं के एआई-स्वचालित सारांश तक पहुंच सकते हैं। इस सार में ऐसे लिंक शामिल हैं जो सीधे पृष्ठ पर आवश्यक जानकारी तक ले जाते हैं। इसके अलावा, "एक्सप्लोर ऑन पेज" सुविधा उपयोगकर्ताओं को गहराई तक जाने, लेख में दिए गए प्रश्नों को प्रदर्शित करने और व्यापक समझ के लिए प्रासंगिक अनुभागों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि Google द्वारा पेश किए गए AI-संचालित टूल और फ़ीचर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में तेजी से प्रचलित हो रहे हैं।