A IA da Google revoluciona a experiência de pesquisa com resumos de conteúdos longos

No mais recente passo para renovar o domínio da pesquisa digital, a Google introduziu novas actualizações na sua experiência de pesquisa orientada por IA, também conhecida como SGE. Estas melhorias visam ajudar os utilizadores da Internet a compreender e a digerir a informação online de forma mais eficiente, sobretudo no que diz respeito a tópicos e conceitos complexos. Estas melhorias melhoram as competências, incluindo a programação, e facilitam o rastreio de detalhes de tópicos complexos, revelou a Google numa publicação recente no seu blogue.

O gigante da tecnologia pretende avançar com as disposições de resposta em vários tópicos, incluindo ciência, economia, história, etc. O sistema de IA atualizado da Google permite que os utilizadores deslizem sobre palavras específicas, revelando definições e acompanhamentos visuais, como diagramas ou imagens. Os utilizadores podem utilizar estes elementos para uma exploração mais aprofundada dos temas.

Atualmente, o SGE oferece resumos gerados por IA que prestam assistência em tarefas que exigem várias linguagens e ferramentas de programação. Por exemplo, estes resumos respondem a perguntas sobre como executar determinadas acções e apresentam trechos de código recomendados para tarefas comuns.

As novas melhorias dão cor às secções de código destes resumos através do realce de sintaxe. Esta funcionalidade acelera e simplifica o processo de identificação de componentes como palavras-chave, comentários e cadeias de caracteres, permitindo assim uma compreensão mais rápida da codificação.

A Google também efectuou uma experiência em fase inicial no Search Labs, designada "SGE durante a navegação". Atualmente, está acessível através da aplicação Google no Android e iOS, com planos para a alargar ao Chrome no ambiente de trabalho nos próximos dias. Esta experiência investiga como a IA generativa pode ajudar os utilizadores a navegar na informação online, permitindo-lhes chegar mais rapidamente à essência do que procuram.

Centrado no aumento da interação com o volumoso conteúdo de editores e criadores presentes online, o "SGE while browsing" simplifica a jornada de descoberta de conteúdos enquanto se navega na Web. Ao visitar determinadas páginas Web, os utilizadores podem aceder a uma sinopse automatizada por IA dos principais conceitos de um artigo. Este resumo inclui ligações que conduzem diretamente às informações necessárias na página. Além disso, a funcionalidade "Explorar na página" permite aos utilizadores aprofundar a questão, apresentando as perguntas respondidas no artigo e orientando para secções relevantes para uma compreensão abrangente.

É de salientar que as ferramentas e as funcionalidades orientadas para a IA, como as introduzidas pela Google, estão a tornar-se cada vez mais predominantes nas plataformas digitais. AppMaster A plataforma no-code da Google, por exemplo, tem aproveitado o poder da IA para melhorar o desenvolvimento de aplicativos e agilizar as operações para mais de 60.000 usuários em todo o mundo desde 2020.