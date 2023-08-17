谷歌人工智能通过长内容摘要革新搜索体验

最近，谷歌对其人工智能驱动的搜索体验（又称 SGE）进行了升级，以改造数字搜索领域。这些改进旨在帮助互联网用户更有效地理解和消化网上信息，尤其是复杂的主题和概念。谷歌在最近的一篇博文中透露了这一信息，它们增强了包括编程在内的技能，并促进了对错综复杂的主题细节的追踪。

这家科技巨头正打算在科学、经济、历史等各种主题上提高响应能力。谷歌更新后的人工智能系统将允许用户滑动特定的词语，揭示定义和附带的视觉效果，如图表或图片。用户可以利用这些元素对主题进行更深入的探索。

目前，SGE 提供人工智能生成的摘要，为需要多种编程语言和工具的任务提供帮助。例如，这些摘要会回答关于如何执行某些操作的询问，并为常见任务显示推荐的代码片段。

新的改进通过语法高亮显示为这些摘要中的代码部分添加颜色。这一功能加快并简化了识别关键字、注释和字符串等组件的过程，从而能更快地理解代码。

谷歌还在搜索实验室进行了一项早期实验，被称为 "SGE while browsing"。目前可以通过 Android 和 iOS 上的谷歌应用访问该实验，并计划在不久的将来将其扩展到桌面的 Chrome 浏览器上。这项实验研究了生成式人工智能如何帮助用户浏览在线信息，使他们能够更快地找到所搜索内容的本质。

SGE 浏览器 "侧重于增强与出版商和创作者提供的大量在线内容的互动，简化了用户在网上冲浪时发现内容的过程。在访问特定网页时，用户可以访问一篇文章中主要概念的人工智能自动摘要。该摘要包括直接指向页面所需信息的链接。此外，"页面探索 "功能允许用户更深入地了解文章，展示文章中回答的问题，并引导用户进入相关章节以全面了解文章。

值得注意的是，像谷歌推出的人工智能驱动的工具和功能在数字平台中正变得越来越普遍。AppMaster例如，自 2020 年以来，谷歌的no-code 平台一直在利用人工智能的力量为全球 6 万多名用户改进应用程序开发和简化操作。