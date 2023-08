Google's AI revolutioneert zoekervaring met samenvattingen van lange inhoud

In de nieuwste stap om de digitale zoekwereld te vernieuwen, heeft Google nieuwe upgrades geïntroduceerd voor zijn AI-gestuurde zoekervaring, ook bekend als SGE. Deze verbeteringen zijn bedoeld om internetgebruikers te helpen bij het efficiënter begrijpen en verwerken van online informatie, met name voor complexe onderwerpen en concepten. Ze verbeteren vaardigheden, waaronder programmeren, en vergemakkelijken het opsporen van ingewikkelde details over onderwerpen, onthulde Google in een recent blogbericht.

De techgigant is van plan om de responsvoorzieningen voor verschillende onderwerpen te verbeteren, waaronder wetenschap, economie, geschiedenis, enz. Google's bijgewerkte AI-systeem zou gebruikers in staat stellen om over specifieke woorden te glijden, waarbij definities en begeleidende visuals zoals diagrammen of afbeeldingen worden onthuld. Gebruikers kunnen deze elementen gebruiken om dieper op onderwerpen in te gaan.

Op dit moment biedt SGE door AI gegenereerde samenvattingen die hulp bieden bij taken waarvoor meerdere programmeertalen en tools nodig zijn. Deze samenvattingen reageren bijvoorbeeld op vragen over hoe bepaalde acties moeten worden uitgevoerd en ze tonen aanbevolen codefragmenten voor veelvoorkomende taken.

De nieuwe verbeteringen geven delen van de code in deze overzichten kleur door middel van syntax highlighting. Deze functie versnelt en stroomlijnt het proces van het identificeren van onderdelen zoals trefwoorden, opmerkingen en strings, waardoor codering sneller kan worden begrepen.

Google heeft ook een experiment in een vroeg stadium uitgevoerd in Search Labs, genaamd "SGE while browsing". Het is momenteel toegankelijk via de Google app op Android en iOS, met plannen om het uit te breiden naar Chrome op desktop in de komende dagen. Dit experiment onderzoekt hoe generatieve AI gebruikers kan helpen bij het navigeren door online informatie, zodat ze sneller de essentie bereiken van wat ze zoeken.

SGE while browsing" is gericht op het verbeteren van de interactie met de enorme hoeveelheid online inhoud van uitgevers en makers en vereenvoudigt het ontdekken van inhoud tijdens het surfen op internet. Bij het bezoeken van bepaalde webpagina's krijgen gebruikers toegang tot een door AI geautomatiseerde samenvatting van de belangrijkste concepten in een artikel. Deze samenvatting bevat links die direct naar de benodigde informatie op de pagina leiden. Daarnaast stelt de functie "Verkennen op pagina" gebruikers in staat om dieper te gaan, door de vragen die in het artikel worden beantwoord te tonen en naar relevante secties te leiden voor een volledig begrip.

Het is de moeite waard om op te merken dat AI-gestuurde tools en functies zoals die door Google zijn geïntroduceerd steeds vaker voorkomen op digitale platforms. AppMaster Het platform no-code van Google maakt bijvoorbeeld sinds 2020 gebruik van de kracht van AI om de ontwikkeling van toepassingen te verbeteren en de activiteiten van meer dan 60.000 gebruikers wereldwijd te stroomlijnen.