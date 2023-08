تُحدث الذكاء الاصطناعي من Google ثورة في تجربة البحث من خلال ملخصات المحتوى الطويلة

في أحدث خطوة لتجديد عالم البحث الرقمي ، أدخلت Google ترقيات جديدة لتجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، والمعروفة أيضًا باسم SGE. تهدف هذه التحسينات إلى مساعدة مستخدمي الإنترنت على فهم المعلومات وهضمها عبر الإنترنت بشكل أكثر كفاءة ، وأكثر من ذلك بالنسبة للموضوعات والمفاهيم المعقدة. إنهم يعززون المهارات ، بما في ذلك البرمجة ، ويسهلون تتبع تفاصيل الموضوع المعقدة ، كشفت Google هذا في منشور مدونة حديث.

تعتزم شركة التكنولوجيا العملاقة تعزيز أحكام الاستجابة عبر مواضيع مختلفة ، بما في ذلك العلوم والاقتصاد والتاريخ وما إلى ذلك. سيسمح نظام الذكاء الاصطناعي المحدث من Google للمستخدمين بالانزلاق فوق كلمات محددة ، وكشف النقاب عن التعريفات والمرئيات المصاحبة مثل الرسوم البيانية أو الصور. يمكن للمستخدمين استخدام هذه العناصر لمزيد من الاستكشاف المتعمق للمواضيع.

في الوقت الحالي ، تقدم SGE ملخصات تم إنشاؤها بواسطة AI والتي توفر المساعدة للمهام التي تتطلب لغات وأدوات برمجة متعددة. على سبيل المثال ، تستجيب هذه الملخصات للاستعلامات حول كيفية تنفيذ إجراءات معينة ، كما أنها تعرض مقتطفات التعليمات البرمجية الموصى بها للمهام الشائعة.

تضفي التحسينات الجديدة على أقسام من التعليمات البرمجية داخل هذه الملخصات بالألوان من خلال تمييز بناء الجملة. تعمل هذه الميزة على تسريع وتبسيط عملية تحديد المكونات مثل الكلمات الرئيسية والتعليقات والسلاسل ، مما يتيح فهمًا أسرع للترميز.

أجرت Google أيضًا تجربة في مراحلها الأولى في Search Labs ، صاغها "SGE أثناء التصفح". يمكن الوصول إليه حاليًا عبر تطبيق Google على Android و iOS ، مع وجود خطط لتوسيعه ليشمل Chrome على سطح المكتب في الأيام القادمة. تبحث هذه التجربة في كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد المستخدمين في تصفح المعلومات عبر الإنترنت ، مما يمكنهم من الوصول إلى جوهر ما يبحثون عنه بسرعة أكبر.

يركز "SGE أثناء التصفح" على زيادة التفاعل مع المحتوى الضخم من الناشرين والمبدعين الموجودين عبر الإنترنت ، وهو يبسط رحلة اكتشاف المحتوى أثناء تصفح الويب. عند زيارة صفحات ويب معينة ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ملخص آلي للذكاء الاصطناعي للمفاهيم الرئيسية في المقالة. يتضمن هذا الملخص روابط تؤدي مباشرة إلى المعلومات المطلوبة على الصفحة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح ميزة "الاستكشاف في الصفحة" للمستخدمين بالتعمق أكثر ، وعرض الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في المقالة ، والتوجيه إلى الأقسام ذات الصلة من أجل فهم شامل.

تجدر الإشارة إلى أن الأدوات والميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تقدمها Google أصبحت منتشرة بشكل متزايد في المنصات الرقمية.