Google-এর AI দীর্ঘ-সামগ্রী সারাংশের সাথে অনুসন্ধানের অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তন করে

ডিজিটাল সার্চ ক্ষেত্রকে পুনর্গঠন করার সর্বশেষ পদক্ষেপে, Google তার AI-চালিত অনুসন্ধান অভিজ্ঞতায় অভিনব আপগ্রেড চালু করেছে, যা SGE নামেও পরিচিত। এই বর্ধিতকরণগুলির লক্ষ্য হল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আরও দক্ষতার সাথে অনলাইনে তথ্য বোঝা এবং হজম করতে সাহায্য করা, আরও জটিল বিষয় এবং ধারণাগুলির জন্য। তারা প্রোগ্রামিং সহ দক্ষতা বাড়ায় এবং জটিল বিষয়ের বিশদ বিবরণের ট্রেসিং সহজতর করে, গুগল সাম্প্রতিক একটি ব্লগ পোস্টে এটি প্রকাশ করেছে।

টেক জায়ান্টটি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইত্যাদি সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার বিধানগুলি অগ্রসর করতে ইচ্ছুক৷ Google-এর আপডেট করা AI সিস্টেম ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট শব্দ, সংজ্ঞা উন্মোচন এবং চিত্র বা চিত্রের মতো ভিজ্যুয়ালগুলিকে উন্মোচন করার অনুমতি দেবে৷ ব্যবহারকারীরা বিষয়গুলির আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য এই উপাদানগুলিকে নিযুক্ত করতে পারেন৷

বর্তমানে, SGE AI-উত্পাদিত সারাংশগুলি অফার করে যা একাধিক প্রোগ্রামিং ভাষা এবং সরঞ্জামগুলির প্রয়োজনের কাজগুলির জন্য সহায়তা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, এই সারাংশগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়াগুলি কীভাবে সম্পাদন করতে হয় সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং তারা সাধারণত মুখোমুখি কাজগুলির জন্য প্রস্তাবিত কোড স্নিপেটগুলি প্রদর্শন করে।

নতুন উন্নতিগুলি সিনট্যাক্স হাইলাইটিংয়ের মাধ্যমে এই সারাংশগুলির মধ্যে কোডের বিভাগগুলিকে রঙ দিয়ে ইম্বু করে। এই বৈশিষ্ট্যটি কীওয়ার্ড, মন্তব্য এবং স্ট্রিংগুলির মতো উপাদানগুলি সনাক্ত করার প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করে এবং স্ট্রিমলাইন করে, যার ফলে কোডিং এর দ্রুত বোধগম্যতা সক্ষম হয়।

Google অনুসন্ধান ল্যাবগুলিতে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষাও পরিচালনা করেছে, "ব্রাউজ করার সময় এসজিই" তৈরি করা হয়েছে। এটি বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস-এ Google অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য, আগামী দিনে ডেস্কটপে ক্রোমে এটি প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরীক্ষাটি অনুসন্ধান করে যে কীভাবে জেনারেটিভ AI ব্যবহারকারীদের অনলাইন তথ্য নেভিগেট করতে সহায়তা করতে পারে, তারা আরও দ্রুত যা খুঁজছে তার সারমর্মে পৌঁছাতে সক্ষম করে।

অনলাইনে উপস্থিত প্রকাশক এবং নির্মাতাদের থেকে বিশাল সামগ্রীর সাথে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, "ব্রাউজ করার সময় SGE" ওয়েব সার্ফিং করার সময় সামগ্রী আবিষ্কারের যাত্রাকে সহজ করে। নির্দিষ্ট ওয়েব পৃষ্ঠাগুলি পরিদর্শন করার পরে, ব্যবহারকারীরা একটি নিবন্ধের মূল ধারণাগুলির একটি AI-স্বয়ংক্রিয় সংক্ষিপ্তসার অ্যাক্সেস করতে পারেন। এই বিমূর্তটিতে এমন লিঙ্ক রয়েছে যা সরাসরি পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় তথ্যের দিকে নিয়ে যায়। এছাড়াও, "পৃষ্ঠায় অন্বেষণ করুন" বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের আরও গভীরে যাওয়ার অনুমতি দেয়, নিবন্ধে উত্তর দেওয়া প্রশ্নগুলি প্রদর্শন করে এবং একটি বিস্তৃত বোঝার জন্য প্রাসঙ্গিক বিভাগে গাইড করে৷

এটি লক্ষণীয় যে AI-চালিত সরঞ্জাম এবং Google দ্বারা প্রবর্তিত বৈশিষ্ট্যগুলি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ক্রমবর্ধমানভাবে প্রচলিত হয়ে উঠছে।