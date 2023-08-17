ИИ Google революционизирует поисковый опыт с помощью длинных контентных резюме

В рамках очередного шага по обновлению сферы цифрового поиска компания Google представила новые усовершенствования в своей поисковой системе, управляемой искусственным интеллектом, известной также как SGE. Эти усовершенствования призваны помочь пользователям Интернета эффективнее воспринимать и усваивать информацию в сети, особенно в отношении сложных тем и концепций. Они улучшают навыки, включая программирование, и облегчают поиск сложных деталей темы, говорится в недавнем сообщении Google в блоге.

Технологический гигант намерен расширить возможности ответов по различным темам, включая науку, экономику, историю и т.д. Обновленная система искусственного интеллекта Google позволит пользователям скользить по определенным словам, раскрывая определения и сопровождающие их визуальные элементы, такие как диаграммы или изображения. Пользователи смогут задействовать эти элементы для более глубокого изучения темы.

В настоящее время SGE предлагает резюме, созданные искусственным интеллектом, которые помогают решать задачи, требующие использования нескольких языков и инструментов программирования. Например, эти сводки отвечают на запросы о том, как выполнить те или иные действия, и показывают рекомендуемые фрагменты кода для часто встречающихся задач.

Новые усовершенствования позволяют выделить цветом участки кода в этих сводках с помощью подсветки синтаксиса. Эта функция ускоряет и упрощает процесс выявления таких компонентов, как ключевые слова, комментарии и строки, что позволяет быстрее понять код.

Google также провел эксперимент на ранней стадии в Search Labs, получивший название "SGE во время просмотра". В настоящее время он доступен через приложение Google на Android и iOS, а в ближайшие дни планируется распространить его на настольный Chrome. В рамках этого эксперимента изучается, как генеративный ИИ может помочь пользователям в навигации по онлайн-информации, позволяя им быстрее понять суть искомого.

Функция "SGE во время просмотра" упрощает взаимодействие с большим количеством контента от издателей и авторов, представленного в Интернете. При посещении определенных веб-страниц пользователи получают доступ к конспекту, составленному искусственным интеллектом, в котором изложены основные понятия статьи. Этот конспект содержит ссылки, которые ведут непосредственно к нужной информации на странице. Кроме того, функция "Изучить страницу" позволяет углубиться в суть, показывая вопросы, на которые даны ответы в статье, и направляя к соответствующим разделам для более полного понимания.

Стоит отметить, что инструменты и функции, основанные на искусственном интеллекте, подобные тем, что были представлены Google, становятся все более распространенными в цифровых платформах. AppMaster Например, платформа no-code с 2020 года использует возможности искусственного интеллекта для улучшения разработки приложений и оптимизации операций для более чем 60 тыс. пользователей по всему миру.