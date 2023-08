L'IA de Google révolutionne l'expérience de la recherche avec des résumés de longs contenus

Dans le cadre de sa dernière initiative visant à réorganiser le domaine de la recherche numérique, Google a apporté de nouvelles améliorations à son expérience de recherche pilotée par l'IA, également connue sous le nom de SGE. Ces améliorations visent à aider les internautes à comprendre et à assimiler plus efficacement les informations en ligne, surtout lorsqu'il s'agit de sujets et de concepts complexes. Elles améliorent les compétences, notamment en matière de programmation, et facilitent la recherche de détails complexes, comme l'a révélé Google dans un récent billet de blog.

Le géant de la technologie a l'intention d'améliorer les dispositions de réponse dans divers domaines, notamment la science, l'économie, l'histoire, etc. Le système d'IA mis à jour de Google permettra aux utilisateurs de glisser sur des mots spécifiques, dévoilant les définitions et les éléments visuels qui les accompagnent, tels que des diagrammes ou des images. Les utilisateurs peuvent utiliser ces éléments pour une exploration plus approfondie des sujets.

Actuellement, SGE propose des résumés générés par l'IA qui fournissent une assistance pour les tâches nécessitant plusieurs langages et outils de programmation. Par exemple, ces résumés répondent aux questions sur la manière d'exécuter certaines actions et affichent des extraits de code recommandés pour les tâches les plus courantes.

Les nouvelles améliorations confèrent de la couleur aux sections de code de ces résumés grâce à la mise en évidence de la syntaxe. Cette fonctionnalité accélère et rationalise le processus d'identification des composants tels que les mots-clés, les commentaires et les chaînes de caractères, permettant ainsi une compréhension plus rapide du codage.

Google a également mené une première expérience dans Search Labs, baptisée "SGE while browsing". Elle est actuellement accessible via l'application Google sur Android et iOS, et il est prévu de l'étendre à Chrome sur ordinateur de bureau dans les prochains jours. Cette expérience étudie comment l'IA générative peut aider les utilisateurs à naviguer dans les informations en ligne, en leur permettant d'atteindre plus rapidement l'essence de ce qu'ils recherchent.

Axée sur l'amélioration de l'interaction avec le contenu volumineux des éditeurs et des créateurs présents en ligne, l'expérience "SGE while browsing" simplifie le parcours de découverte de contenu pendant la navigation sur le web. En visitant certaines pages web, les utilisateurs peuvent accéder à un résumé automatisé par l'IA des principaux concepts d'un article. Ce résumé comprend des liens qui mènent directement à l'information requise sur la page. En outre, la fonction "Explorer sur la page" permet aux utilisateurs d'aller plus loin, en présentant les questions auxquelles l'article répond et en les guidant vers les sections pertinentes pour une compréhension complète.

Il convient de noter que les outils et les fonctions fondés sur l'IA, tels que ceux introduits par Google, sont de plus en plus répandus dans les plateformes numériques. AppMaster La plateforme no-code de Google, par exemple, exploite la puissance de l'IA pour améliorer le développement d'applications et rationaliser les opérations pour plus de 60 000 utilisateurs dans le monde depuis 2020.