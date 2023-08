L'intelligenza artificiale di Google rivoluziona l'esperienza di ricerca con i riassunti dei contenuti lunghi

Nell'ultima mossa per rinnovare il mondo della ricerca digitale, Google ha introdotto nuovi aggiornamenti alla sua esperienza di ricerca guidata dall'intelligenza artificiale, nota anche come SGE. Questi miglioramenti mirano ad aiutare gli utenti di Internet a comprendere e digerire in modo più efficiente le informazioni online, soprattutto per quanto riguarda argomenti e concetti complessi. Google lo ha rivelato in un recente post sul suo blog, in cui si sottolinea che le competenze di ricerca, compresa la programmazione, sono migliorate e facilitano la ricerca di dettagli intricati.

Il gigante tecnologico è intenzionato a migliorare le disposizioni di risposta su vari argomenti, tra cui scienza, economia, storia, ecc. Il sistema di intelligenza artificiale aggiornato di Google permetterà agli utenti di scorrere su parole specifiche, svelando definizioni e immagini di accompagnamento come diagrammi o immagini. Gli utenti possono utilizzare questi elementi per un'esplorazione più approfondita degli argomenti.

Attualmente, SGE offre riassunti generati dall'intelligenza artificiale che forniscono assistenza per compiti che richiedono più linguaggi e strumenti di programmazione. Ad esempio, questi riepiloghi rispondono alle domande su come eseguire determinate azioni e visualizzano gli snippet di codice consigliati per i compiti più comuni.

I nuovi miglioramenti apportano un colore alle sezioni di codice all'interno di questi riepiloghi, grazie all'evidenziazione della sintassi. Questa funzione accelera e semplifica il processo di identificazione di componenti come parole chiave, commenti e stringhe, consentendo così una più rapida comprensione del codice.

Google ha anche condotto un esperimento in fase iniziale nei Search Labs, denominato "SGE durante la navigazione". Attualmente è accessibile tramite l'app di Google su Android e iOS, e si prevede di estenderlo a Chrome su desktop nei prossimi giorni. Questo esperimento studia come l'intelligenza artificiale generativa possa aiutare gli utenti a navigare tra le informazioni online, consentendo loro di raggiungere più rapidamente l'essenza di ciò che stanno cercando.

Focalizzato sull'aumento dell'interazione con i voluminosi contenuti di editori e creatori presenti online, "SGE while browsing" semplifica il percorso di scoperta dei contenuti durante la navigazione sul web. Visitando determinate pagine web, gli utenti possono accedere a una sinossi automatizzata dall'intelligenza artificiale dei concetti principali di un articolo. Questa sintesi include collegamenti che conducono direttamente alle informazioni richieste nella pagina. Inoltre, la funzione "Esplora nella pagina" permette agli utenti di approfondire, mostrando le domande a cui si risponde nell'articolo e guidando alle sezioni pertinenti per una comprensione completa.

