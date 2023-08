AI Google Merevolusi Pengalaman Penelusuran dengan Ringkasan Konten Panjang

Dalam langkah terbaru untuk mengubah dunia pencarian digital, Google telah memperkenalkan peningkatan baru untuk pengalaman Pencarian yang digerakkan oleh AI, juga dikenal sebagai SGE. Penyempurnaan ini bertujuan untuk membantu pengguna internet memahami dan mencerna informasi secara lebih efisien secara online, terlebih lagi untuk topik dan konsep yang kompleks. Mereka meningkatkan keterampilan, termasuk pemrograman, dan memfasilitasi pelacakan detail topik yang rumit, Google mengungkapkannya dalam posting blog baru-baru ini.

Raksasa teknologi ini bermaksud untuk memajukan ketentuan respons di berbagai topik, termasuk sains, ekonomi, sejarah, dll. Sistem AI Google yang diperbarui akan memungkinkan pengguna untuk meluncur di atas kata-kata tertentu, mengungkap definisi dan visual yang menyertainya seperti diagram atau gambar. Pengguna dapat melibatkan elemen-elemen ini untuk eksplorasi subjek yang lebih mendalam.

Saat ini, SGE menawarkan ringkasan buatan AI yang memberikan bantuan untuk tugas-tugas yang membutuhkan berbagai bahasa dan alat pemrograman. Misalnya, ringkasan ini merespons kueri tentang cara menjalankan tindakan tertentu, dan menampilkan cuplikan kode yang direkomendasikan untuk tugas yang sering dihadapi.

Perbaikan baru mengilhami bagian kode dalam ringkasan ini dengan warna melalui penyorotan sintaks. Fitur ini mempercepat dan merampingkan proses identifikasi komponen seperti kata kunci, komentar, dan string, sehingga memungkinkan pemahaman pengkodean yang lebih cepat.

Google juga telah melakukan percobaan tahap awal di Search Labs, menciptakan "SGE saat menjelajah". Saat ini dapat diakses melalui aplikasi Google di Android dan iOS, dengan rencana untuk memperluasnya ke Chrome di desktop dalam beberapa hari mendatang. Eksperimen ini menyelidiki bagaimana AI generatif dapat membantu pengguna menavigasi informasi online, memungkinkan mereka mencapai esensi dari apa yang mereka telusuri dengan lebih cepat.

Berfokus pada peningkatan interaksi dengan banyaknya konten dari penerbit dan pembuat yang hadir secara online, “SGE saat menjelajah” menyederhanakan perjalanan penemuan konten saat menjelajahi web. Saat mengunjungi halaman web tertentu, pengguna dapat mengakses sinopsis otomatis AI dari konsep utama dalam sebuah artikel. Abstrak ini menyertakan tautan yang mengarah langsung ke informasi yang diperlukan di halaman. Selain itu, fitur "Jelajahi di halaman" memungkinkan pengguna untuk masuk lebih dalam, menampilkan pertanyaan yang dijawab dalam artikel, dan mengarahkan ke bagian yang relevan untuk pemahaman yang komprehensif.

Perlu dicatat bahwa alat dan fitur berbasis AI seperti yang diperkenalkan oleh Google menjadi semakin lazim di platform digital. AppMaster 's no-code platform, for instance, has been harnessing the power of AI to improve application development and streamline operations for over 60,000 users globally since 2020.