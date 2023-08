긴 콘텐츠 요약으로 검색 경험을 혁신하는 Google의 AI

최근 디지털 검색 영역을 개편하려는 움직임에서 Google은 SGE라고도 하는 AI 기반 검색 경험에 대한 새로운 업그레이드를 도입했습니다. 이러한 개선 사항은 인터넷 사용자가 복잡한 주제와 개념에 대해 온라인에서 정보를 보다 효율적으로 이해하고 소화할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. 그들은 프로그래밍을 포함한 기술을 향상시키고 복잡한 주제 세부 정보를 쉽게 추적할 수 있다고 Google은 최근 블로그 게시물에서 밝혔습니다.

거대 기술 기업은 과학, 경제, 역사 등 다양한 주제에 걸쳐 대응 조항을 발전시키려 하고 있습니다. Google의 업데이트된 AI 시스템을 통해 사용자는 특정 단어를 살펴보고 정의를 밝히고 다이어그램이나 이미지와 같은 시각적 요소를 함께 볼 수 있습니다. 사용자는 이러한 요소를 사용하여 주제를 보다 심층적으로 탐색할 수 있습니다.

현재 SGE는 여러 프로그래밍 언어와 도구가 필요한 작업을 지원하는 AI 생성 요약을 제공합니다. 예를 들어 이러한 요약은 특정 작업을 실행하는 방법에 대한 쿼리에 응답하고 일반적으로 직면하는 작업에 대한 권장 코드 조각을 표시합니다.

새로운 개선 사항은 구문 강조 표시를 통해 이러한 요약 내의 코드 섹션에 색상을 부여합니다. 이 기능은 키워드, 주석 및 문자열과 같은 구성 요소를 식별하는 프로세스를 가속화하고 간소화하여 코딩을 더 빠르게 이해할 수 있도록 합니다.

Google은 또한 "탐색하는 동안 SGE"라는 신조어인 Search Labs에서 초기 단계 실험을 수행했습니다. 현재 Android 및 iOS의 Google 앱을 통해 액세스할 수 있으며 곧 데스크톱의 Chrome으로 확장할 계획입니다. 이 실험은 제너레이티브 AI가 사용자가 온라인 정보를 탐색하는 데 어떻게 도움이 되는지 조사하여 검색하려는 내용의 본질에 더 빨리 도달할 수 있도록 합니다.

온라인에 있는 게시자 및 제작자의 방대한 콘텐츠와의 상호 작용을 강화하는 데 중점을 둔 "SGE whileBrowse"는 웹 서핑 중 콘텐츠 검색 여정을 단순화합니다. 특정 웹 페이지를 방문하면 사용자는 기사의 주요 개념에 대한 AI 자동화된 개요에 액세스할 수 있습니다. 이 초록에는 페이지의 필수 정보로 직접 연결되는 링크가 포함되어 있습니다. 또한 "페이지에서 탐색" 기능을 통해 사용자는 기사에서 답변한 질문을 보여주고 포괄적인 이해를 위해 관련 섹션으로 안내하여 더 깊이 들어갈 수 있습니다.

Google이 도입한 것과 같은 AI 기반 도구 및 기능이 디지털 플랫폼에서 점점 더 보편화되고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. AppMaster 's no-code platform, for instance, has been harnessing the power of AI to improve application development and streamline operations for over 60,000 users globally since 2020.