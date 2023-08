Trí tuệ nhân tạo của Google cách mạng hóa trải nghiệm tìm kiếm với nội dung tóm tắt dài

Trong động thái mới nhất nhằm cải tiến lĩnh vực tìm kiếm kỹ thuật số, Google đã giới thiệu các bản nâng cấp mới cho trải nghiệm Tìm kiếm do AI điều khiển, còn được gọi là SGE. Những cải tiến này nhằm mục đích giúp người dùng internet hiểu và tiêu hóa thông tin trực tuyến hiệu quả hơn, đặc biệt hơn đối với các chủ đề và khái niệm phức tạp. Chúng nâng cao các kỹ năng, bao gồm lập trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy tìm các chi tiết chủ đề phức tạp, Google đã tiết lộ điều này trong một bài đăng trên blog gần đây.

Gã khổng lồ công nghệ đang có ý định nâng cao các điều khoản phản hồi về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm khoa học, kinh tế, lịch sử, v.v. Hệ thống AI được cập nhật của Google sẽ cho phép người dùng lướt qua các từ cụ thể, tiết lộ định nghĩa và hình ảnh đi kèm như sơ đồ hoặc hình ảnh. Người dùng có thể tương tác với các yếu tố này để khám phá sâu hơn về các chủ đề.

Hiện tại, SGE cung cấp các bản tóm tắt do AI tạo để cung cấp hỗ trợ cho các tác vụ yêu cầu nhiều công cụ và ngôn ngữ lập trình. Ví dụ: các bản tóm tắt này phản hồi các truy vấn về cách thực hiện một số hành động nhất định và chúng hiển thị các đoạn mã được đề xuất cho các tác vụ thường gặp.

Các cải tiến mới làm nổi bật các phần mã trong các bản tóm tắt này bằng màu sắc thông qua đánh dấu cú pháp. Tính năng này tăng tốc và hợp lý hóa quá trình xác định các thành phần như từ khóa, nhận xét và chuỗi, do đó cho phép hiểu mã hóa nhanh hơn.

Google cũng đã tiến hành một thử nghiệm giai đoạn đầu trong Search Labs, đặt tên là “SGE trong khi duyệt web”. Nó hiện có thể truy cập thông qua ứng dụng Google trên Android và iOS, với kế hoạch mở rộng nó sang Chrome trên máy tính để bàn trong những ngày tới. Thử nghiệm này tìm hiểu cách AI tổng quát có thể hỗ trợ người dùng điều hướng thông tin trực tuyến, cho phép họ tiếp cận bản chất của những gì họ đang tìm kiếm nhanh hơn.

Tập trung vào việc tăng cường tương tác với nội dung đồ sộ từ các nhà xuất bản và người sáng tạo có mặt trực tuyến, “SGE trong khi duyệt” đơn giản hóa hành trình khám phá nội dung khi lướt web. Khi truy cập các trang web cụ thể, người dùng có thể truy cập bản tóm tắt tự động hóa AI về các khái niệm chính trong một bài viết. Bản tóm tắt này bao gồm các liên kết dẫn trực tiếp đến thông tin được yêu cầu trên trang. Ngoài ra, tính năng “Khám phá trên trang” cho phép người dùng tìm hiểu sâu hơn, hiển thị các câu hỏi đã được trả lời trong bài viết và hướng dẫn đến các phần liên quan để hiểu toàn diện.

Điều đáng chú ý là các công cụ và tính năng do AI điều khiển như những công cụ và tính năng do Google giới thiệu đang ngày càng trở nên phổ biến trong các nền tảng kỹ thuật số. AppMaster 's no-code platform, for instance, has been harnessing the power of AI to improve application development and streamline operations for over 60,000 users globally since 2020.