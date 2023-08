AI ของ Google ปฏิวัติประสบการณ์การค้นหาด้วยบทสรุปที่มีเนื้อหายาว

ในความเคลื่อนไหวล่าสุดเพื่อปรับปรุงขอบเขตการค้นหาดิจิทัล Google ได้เปิดตัวการอัปเกรดใหม่สำหรับประสบการณ์การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่เรียกว่า SGE การปรับปรุงเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าใจและแยกย่อยข้อมูลออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับหัวข้อและแนวคิดที่ซับซ้อน พวกเขาเสริมทักษะรวมถึงการเขียนโปรแกรมและอำนวยความสะดวกในการติดตามรายละเอียดหัวข้อที่ซับซ้อน Google เปิดเผยสิ่งนี้ในบล็อกโพสต์ล่าสุด

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนี้ตั้งใจที่จะพัฒนาข้อกำหนดการตอบสนองในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ระบบ AI ที่อัปเดตของ Google จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูคำที่เฉพาะเจาะจง เปิดเผยคำจำกัดความและภาพประกอบ เช่น แผนภาพหรือรูปภาพ ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อสำรวจวัตถุในเชิงลึกมากขึ้น

ปัจจุบัน SGE เสนอบทสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งให้ความช่วยเหลือสำหรับงานที่ต้องใช้ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือหลายภาษา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสรุปเหล่านี้จะตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการบางอย่าง และแสดงข้อมูลโค้ดที่แนะนำสำหรับงานที่ต้องเผชิญทั่วไป

การปรับปรุงใหม่ทำให้ส่วนของโค้ดภายในบทสรุปเหล่านี้มีสีผ่านการเน้นไวยากรณ์ ฟีเจอร์นี้ช่วยเร่งและปรับปรุงกระบวนการระบุส่วนประกอบต่างๆ เช่น คำหลัก ความคิดเห็น และสตริง จึงช่วยให้เข้าใจโค้ดได้เร็วขึ้น

Google ยังได้ดำเนินการทดสอบขั้นต้นใน Search Labs โดยตั้งชื่อว่า "SGE ขณะเรียกดู" ขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแอป Google บน Android และ iOS โดยมีแผนที่จะขยายไปยัง Chrome บนเดสก์ท็อปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การทดลองนี้สำรวจว่า AI เชิงกำเนิดสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในการนำทางข้อมูลออนไลน์ได้อย่างไร ทำให้พวกเขาเข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่พวกเขากำลังค้นหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาจำนวนมากจากผู้เผยแพร่และผู้สร้างที่นำเสนอทางออนไลน์ “SGE ขณะเรียกดู” ช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาเนื้อหาขณะท่องเว็บ เมื่อไปที่หน้าเว็บใดหน้าเว็บหนึ่ง ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงบทสรุปอัตโนมัติของแนวคิดหลักในบทความได้ บทคัดย่อนี้ประกอบด้วยลิงก์ที่นำไปสู่ข้อมูลที่จำเป็นบนหน้าโดยตรง นอกจากนี้ คุณลักษณะ “สำรวจในหน้า” ยังช่วยให้ผู้ใช้เจาะลึกยิ่งขึ้น แสดงคำถามที่ตอบในบทความ และแนะนำส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุม

เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นเดียวกับที่ Google เปิดตัวนั้นกำลังแพร่หลายมากขึ้นในแพลตฟอร์มดิจิทัล AppMaster 's no-code platform, for instance, has been harnessing the power of AI to improve application development and streamline operations for over 60,000 users globally since 2020.