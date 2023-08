Googles KI revolutioniert das Sucherlebnis mit Zusammenfassungen langer Inhalte

In seinem jüngsten Schritt, die digitale Suche zu erneuern, hat Google neuartige Upgrades für seine KI-gesteuerte Suche, auch bekannt als SGE, eingeführt. Diese Verbesserungen sollen Internetnutzern helfen, Informationen online effizienter zu verstehen und zu verarbeiten, insbesondere bei komplexen Themen und Konzepten. Sie verbessern die Fähigkeiten, einschließlich der Programmierung, und erleichtern das Aufspüren komplizierter Details zu einem Thema, so Google in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag.

Der Tech-Riese beabsichtigt, die Antwortmöglichkeiten für verschiedene Themen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Geschichte usw. zu verbessern. Googles aktualisiertes KI-System würde es Nutzern ermöglichen, über bestimmte Wörter zu gleiten und Definitionen und begleitendes Bildmaterial wie Diagramme oder Bilder zu enthüllen. Die Nutzer können diese Elemente nutzen, um sich eingehender mit einem Thema zu befassen.

Derzeit bietet die SGE KI-generierte Zusammenfassungen, die bei Aufgaben helfen, die mehrere Programmiersprachen und Tools erfordern. Diese Zusammenfassungen antworten beispielsweise auf Fragen, wie bestimmte Aktionen auszuführen sind, und sie zeigen empfohlene Codeschnipsel für häufig auftretende Aufgaben an.

Mit den neuen Verbesserungen werden Codeabschnitte innerhalb dieser Zusammenfassungen durch Syntaxhervorhebung farblich hervorgehoben. Diese Funktion beschleunigt und rationalisiert den Prozess der Identifizierung von Komponenten wie Schlüsselwörtern, Kommentaren und Zeichenketten und ermöglicht so ein schnelleres Verständnis des Codes.

Google hat auch ein frühes Experiment in Search Labs durchgeführt, das als "SGE beim Browsen" bezeichnet wird. Es ist derzeit über die Google-App auf Android und iOS zugänglich und soll in den nächsten Tagen auf Chrome auf dem Desktop ausgeweitet werden. Bei diesem Experiment wird untersucht, wie generative KI den Nutzern bei der Navigation durch Online-Informationen helfen kann, damit sie das Wesentliche dessen, was sie suchen, schneller erreichen.

Mit dem Ziel, die Interaktion mit den umfangreichen Online-Inhalten von Verlagen und Urhebern zu verbessern, vereinfacht "SGE while browsing" die Entdeckung von Inhalten beim Surfen im Internet. Beim Besuch bestimmter Webseiten können die Nutzer auf eine KI-gesteuerte Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte eines Artikels zugreifen. Diese Zusammenfassung enthält Links, die direkt zu den gewünschten Informationen auf der Seite führen. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion "Auf der Seite erkunden" den Nutzern eine Vertiefung, indem sie die im Artikel beantworteten Fragen anzeigt und zu den relevanten Abschnitten führt, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen.

Es ist erwähnenswert, dass KI-gesteuerte Tools und Funktionen wie die von Google eingeführten immer häufiger in digitalen Plattformen zu finden sind. AppMaster Die Plattform no-code von Google beispielsweise nutzt seit 2020 die Kraft der KI, um die Anwendungsentwicklung zu verbessern und die Abläufe für über 60.000 Nutzer weltweit zu optimieren.