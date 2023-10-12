General Motors, Geliştiricilere Özel API'sinin Yayınlanmasıyla Teknoloji Yeniliğini Destekliyor

Araçlardaki kullanıcı deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan General Motors (GM), otomotiv yazılım geliştirme alanında ilerlemeye başlıyor. Şirket, hem kendi araçları hem de rakiplerinin araçları için gelişmiş uygulamaların oluşturulmasını standartlaştırmak amacıyla yakın zamanda "uServices" olarak bilinen benzersiz bir araç hizmeti tanımını uygulamaya koydu.

uServices, birden fazla araç serisinde çalışabilen ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmakla ilgilenen diğer yazılım geliştiricileri için tasarlanmış GM'nin özel API'si olarak hizmet vermektedir. Ek olarak GM, bu yeni standardın Bağlantılı Araç Sistemleri Birliği (COVESA) tarafından entegrasyonu için baskı yapıyor; Birbirine bağlı araçlar için açık standartların ve teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına adanmış dünya çapında bir ittifak.

Bu yeni tanım, otomobil üreticisinin tanımladığı şekilde, Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) araç ekosisteminin her köşesinden araç sistemlerine kapsamlı ve güvenli erişime yol açan standartlaştırılmış bir yazılım yaklaşımını teşvik ediyor. Şirket, GM'nin bu yılın başında başlattığı uProtocol adlı açık kaynaklı yazılım protokolüyle bağlantılı olarak, Software Defined Vehicles (SDVs) kurulmasını kolaylaştıracak gerekli bileşenleri kurduğunu belirtiyor.

GM'ye göre uServices çerçevesinin aşağıdaki şekilde çalışması amaçlanıyor:

"uProtocol, endüstri genelinde daha verimli araç yazılımı geliştirmenin omurgası olarak hizmet ederken, uServices, araç özellikleriyle arayüz oluşturmak ve bu omurga aracılığıyla iletişim kurmak için standartlar belirlemeyi, soyut araç hizmetlerine standart bir API olarak hizmet etmeyi ve birleşik bir bağlantılı araç ekosistemini etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. "

Tüm bu girişimlerin temel amacı SDV'lerin gelişimini hızlandırmaktır. Otomobil endüstrisi son birkaç yılda yoğun bir şekilde işe alım yapıyor ve filolarına daha yenilikçi teknoloji entegre etme niyetiyle çok sayıda yazılım geliştiriciyi bünyesine katıyor. Silikon Vadisi'ndeki son işten çıkarmalar, bu şirketlere kodlayıcılar, mühendisler ve teknoloji meraklısı işçilerden oluşan saflarını oluşturma fırsatı verdi.

Bu trend, giderek güncellenen yazılım özelliklerine sahip araçların piyasaya sürülmesinde artışa yol açtı. Tesla, kablosuz yazılım güncellemelerini ana akıma taşıyarak sınırları aşan bir şirketti. Artık sektörün geri kalanı kendi yükseltilebilir araçlarını geliştirerek buna ayak uydurmak için acele ediyor.

GM, bu yöndeki çalışmalarına ek olarak, bu yılın sonlarında araçlarda yer alacak benzersiz bir yazılım platformu olan Ultifi de tanıtıyor. Otomobil üreticisi, bu uçtan uca yazılım platformunun Havadan (OTA) güncellemeleri, araç içi abonelik hizmetlerini ve 'müşteri sadakatini artıracak yeni fırsatları' kolaylaştıracağını garanti ediyor. Bununla birlikte, AppMaster gibi platformların no-code platform alanında ilerleme kaydetmesiyle, otomotiv endüstrisindeki uygulama geliştiricilerinin geleceği daha hızlı ve daha erişilebilir bir geliştirme süreci olabilir.