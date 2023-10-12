General Motors продвигает технологические инновации, выпустив собственный API для разработчиков

Используя технологии для улучшения пользовательского опыта в транспортных средствах, General Motors (GM) задает тон в сфере разработки автомобильного программного обеспечения. Недавно компания представила уникальное определение обслуживания транспортных средств, известное как «uServices», стремясь стандартизировать создание передовых приложений для своих автомобилей, а также для автомобилей своих конкурентов.

uServices представляет собой эксклюзивный API GM, предназначенный для других разработчиков программного обеспечения, заинтересованных в создании масштабируемых приложений, способных работать на нескольких модельных рядах автомобилей. Кроме того, GM настаивает на интеграции этого нового стандарта в Альянс систем подключенных транспортных средств (COVESA); всемирный альянс, занимающийся развитием и применением открытых стандартов и технологий для взаимосвязанных транспортных средств.

Это новое определение продвигает стандартизированный подход к программному обеспечению, ведущий к комплексному и безопасному доступу к системам автомобиля из каждого уголка экосистемы транспортных средств производителя оригинального оборудования (OEM), как это определено автопроизводителем. Корпорация утверждает, что устанавливает необходимые компоненты, которые будут способствовать созданию Software Defined Vehicles (SDVs).

По словам GM, платформа uServices предназначена для функционирования следующим образом:

«В то время как uProtocol служит основой для более эффективной разработки программного обеспечения для транспортных средств во всей отрасли, uServices предназначен для установления стандартов взаимодействия с функциями автомобиля и взаимодействия через эту основу, выступая в качестве стандартного API для абстрагирования автомобильных сервисов, обеспечивая создание единой подключенной экосистемы транспортных средств. ."

Основная цель всех этих инициатив – ускорить развитие SDV. За последние несколько лет автомобильная промышленность активно набирала сотрудников, принимая на работу множество разработчиков программного обеспечения с намерением интегрировать более инновационные технологии в свои автопарки. Недавние увольнения в Кремниевой долине предоставили этим компаниям еще больше возможностей пополнить свои ряды программистов, инженеров и технически подкованных работников.

Данная тенденция привела к увеличению выпуска автомобилей с постепенно обновляемыми функциями программного обеспечения. Tesla была компанией, которая сломала границы, выпустив массовые обновления программного обеспечения по беспроводной сети. Теперь остальная часть отрасли спешит не отставать, разрабатывая собственные модернизируемые автомобили.

В дополнение к усилиям в этом направлении GM представляет Ultifi, уникальную программную платформу, которая должна появиться в автомобилях позднее в этом году. Автопроизводитель уверяет, что эта комплексная программная платформа будет способствовать обновлению по беспроводной сети (OTA), подписке на автомобиль и «новым возможностям для повышения лояльности клиентов». Однако стоит отметить, что с появлением таких платформ, как AppMaster , на арене платформ no-code, более быстрый и доступный процесс разработки может стать будущим для разработчиков приложений в автомобильной промышленности.