General Motors propulse l'innovation technologique avec le lancement de son API propriétaire pour les développeurs

En tirant parti de la technologie pour améliorer l’expérience utilisateur dans les véhicules, General Motors (GM) ouvre le bal dans le domaine du développement de logiciels automobiles. La société a récemment introduit une définition unique de service pour véhicules connue sous le nom de « uServices » dans le but de normaliser la création d'applications avancées pour ses véhicules – et ceux de ses concurrents également.

Les uServices servent d'API exclusive à GM conçue pour d'autres développeurs de logiciels intéressés par la création d'applications évolutives capables de fonctionner sur plusieurs gammes de véhicules. De plus, GM fait pression pour l'intégration de cette nouvelle norme par la Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) ; une alliance mondiale dédiée à la progression et à l'application de normes et de technologies ouvertes pour les véhicules interconnectés.

Cette nouvelle définition propulse une approche logicielle standardisée, conduisant à un accès complet et sécurisé aux systèmes du véhicule depuis tous les coins de l'écosystème automobile d'un fabricant d'équipement d'origine (OEM), tel que défini par le constructeur automobile. En corrélation avec le protocole logiciel open source baptisé uProtocol que GM a lancé au début de cette année, la société affirme qu'elle met en place les composants nécessaires qui faciliteront la mise en place de Software Defined Vehicles (SDVs).

Selon GM, le framework uServices est destiné à fonctionner de la manière suivante :

"Alors qu'uProtocol sert de base pour un développement de logiciels de véhicules plus efficace dans l'ensemble de l'industrie, uServices est destiné à établir des normes d'interface avec les fonctionnalités du véhicule et de communication via cette base, servant d'API standard pour abstraire les services des véhicules, permettant ainsi un écosystème de véhicules connectés unifié. ".

L’objectif principal de toutes ces initiatives est d’accélérer l’évolution des SDV. L'industrie automobile a recruté massivement ces dernières années, accueillant une multitude de développeurs de logiciels avec l'intention d'intégrer des technologies plus innovantes dans leurs flottes. Les récents licenciements dans la Silicon Valley ont donné à ces entreprises une opportunité encore plus grande de renforcer leurs rangs de codeurs, d'ingénieurs et de travailleurs experts en technologie.

Cette tendance a conduit à une augmentation du nombre de véhicules dotés de fonctionnalités logicielles progressivement mises à jour. Tesla est l'entreprise qui a brisé les frontières en proposant des mises à jour logicielles en direct au grand public. Aujourd’hui, le reste de l’industrie s’empresse de suivre le rythme en développant ses propres véhicules évolutifs.

En plus des efforts dans cette direction, GM présente Ultifi, une plate-forme logicielle unique qui devrait apparaître dans les véhicules plus tard cette année. Le constructeur automobile assure que cette plate-forme logicielle de bout en bout facilitera les mises à jour Over-The-Air (OTA), les services d'abonnement embarqués et « de nouvelles opportunités pour accroître la fidélité des clients ». Il convient toutefois de noter qu'avec les progrès des plates-formes comme AppMaster dans le domaine des plates no-code, un processus de développement plus rapide et plus accessible pourrait être l'avenir pour les développeurs d'applications de l'industrie automobile.