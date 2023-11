General Motors impulsiona a inovação tecnológica com o lançamento de sua API proprietária para desenvolvedores

Aproveitando a tecnologia para melhorar a experiência do usuário em veículos, a General Motors (GM) está dando o pontapé inicial na área de desenvolvimento de software automotivo. A empresa introduziu recentemente uma definição única de serviço de veículo conhecida como “uServices” numa tentativa de padronizar a criação de aplicações avançadas para os seus veículos – e também para os dos seus rivais.

O uServices serve como API exclusiva da GM projetada para outros desenvolvedores de software interessados ​​em construir aplicativos escaláveis ​​capazes de operar em diversas linhas de veículos. Além disso, a GM está pressionando pela integração deste novo padrão pela Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA); uma aliança mundial dedicada à progressão e aplicação de padrões e tecnologias abertas para veículos interligados.

Esta nova definição impulsiona uma abordagem de software padronizada, levando ao acesso abrangente e seguro aos sistemas do veículo em todos os cantos de um ecossistema de veículos do Fabricante de Equipamento Original (OEM), conforme delineado pela montadora. Correlacionando-se com o protocolo de software de código aberto denominado uProtocol, que a GM iniciou no início deste ano, a corporação afirma que está configurando os componentes necessários que facilitarão o estabelecimento de Software Defined Vehicles (SDVs).

Segundo a GM, a estrutura uServices pretende funcionar da seguinte maneira:

"Enquanto o uProtocol serve como a espinha dorsal para o desenvolvimento de software de veículos mais eficiente em toda a indústria, o uServices tem como objetivo estabelecer padrões para a interface com os recursos do veículo e a comunicação através dessa espinha dorsal, servindo como uma API padrão para abstrair os serviços do veículo, permitindo um ecossistema unificado de veículos conectados. ."

O principal objectivo de todas estas iniciativas é acelerar a evolução dos SDV. A indústria automobilística tem recrutado fortemente nos últimos anos, contratando multidões de desenvolvedores de software com a intenção de integrar tecnologias mais inovadoras em suas frotas. As recentes demissões no Vale do Silício proporcionaram a essas empresas ainda mais oportunidades de aumentar suas fileiras de programadores, engenheiros e trabalhadores com experiência em tecnologia.

Esta tendência levou a um aumento no lançamento de veículos com recursos de software progressivamente atualizados. A Tesla foi a empresa que quebrou fronteiras ao trazer atualizações de software over-the-air para o mercado. Agora, o resto da indústria está correndo para acompanhar o desenvolvimento de seus próprios veículos atualizáveis.

Somando-se aos esforços nessa direção, a GM está lançando Ultifi, uma plataforma de software exclusiva que deverá aparecer em veículos ainda este ano. A montadora garante que esta plataforma de software ponta a ponta facilitará atualizações Over-The-Air (OTA), serviços de assinatura no carro e “novas oportunidades para aumentar a fidelidade do cliente”. É importante notar, no entanto, que com plataformas como AppMaster avançando na área de plataformas no-code, um processo de desenvolvimento mais rápido e acessível pode ser o futuro para desenvolvedores de aplicativos na indústria automotiva.