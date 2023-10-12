تعمل شركة جنرال موتورز على تعزيز الابتكار التكنولوجي من خلال إصدار واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها للمطورين

من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم في المركبات، تقوم جنرال موتورز (GM) بوضع الكرة في ساحة تطوير برمجيات السيارات. قدمت الشركة مؤخرًا تعريفًا فريدًا لخدمة المركبات يُعرف باسم "uServices" في محاولة لتوحيد إنشاء التطبيقات المتقدمة لمركباتها - وتلك الخاصة بمنافسيها أيضًا.

تعمل uServices بمثابة واجهة برمجة التطبيقات (API) الحصرية لشركة جنرال موتورز والمصممة لمطوري البرامج الآخرين المهتمين ببناء تطبيقات قابلة للتطوير قادرة على العمل عبر تشكيلة مركبات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى جنرال موتورز إلى دمج هذا المعيار الجديد من خلال تحالف أنظمة المركبات المتصلة (COVESA)؛ تحالف عالمي مخصص لتطوير وتطبيق المعايير والتقنيات المفتوحة للمركبات المترابطة.

يدفع هذا التعريف الجديد نهجًا برمجيًا موحدًا، مما يؤدي إلى وصول شامل وآمن لأنظمة المركبات من كل ركن من أركان النظام البيئي للمركبة الخاص بالشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، على النحو الذي حددته شركة صناعة السيارات. بالارتباط مع بروتوكول البرمجيات مفتوحة المصدر المسمى uProtocol والذي بدأته جنرال موتورز في الجزء الأول من هذا العام، تؤكد الشركة أنها تقوم بإعداد المكونات الضرورية التي ستسهل إنشاء Software Defined Vehicles (SDVs).

وفقًا لجنرال موتورز، يهدف إطار عمل uServices إلى العمل بالطريقة التالية:

"في حين أن uProtocol بمثابة العمود الفقري لتطوير برمجيات المركبات بشكل أكثر كفاءة عبر الصناعة، فإن uServices تهدف إلى وضع معايير للتفاعل مع ميزات السيارة والتواصل من خلال هذا العمود الفقري، وتعمل كواجهة برمجة تطبيقات قياسية لتجريد خدمات المركبات، مما يتيح نظامًا بيئيًا موحدًا للمركبات المتصلة. ".

الهدف الرئيسي لجميع هذه المبادرات هو تسريع تطور SDVs. قامت صناعة السيارات بالتوظيف بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استعانت بالعديد من مطوري البرمجيات بهدف دمج المزيد من التكنولوجيا المبتكرة في أساطيلهم. لقد أتاحت عمليات تسريح العمال الأخيرة في وادي السيليكون لهذه الشركات فرصة أكبر لبناء صفوفها من المبرمجين والمهندسين والعاملين البارعين في مجال التكنولوجيا.

وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة في إصدار المركبات ذات ميزات البرامج المحدثة تدريجيًا. كانت شركة Tesla هي الشركة التي كسرت الحدود من خلال جلب تحديثات البرامج عبر الهواء إلى الاتجاه السائد. والآن، تسارع بقية الصناعة إلى مواكبة ذلك من خلال تطوير مركباتها الخاصة القابلة للترقية.

إضافة إلى الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، تقدم جنرال موتورز Ultifi ، وهي منصة برمجية فريدة من نوعها من المقرر أن تظهر في المركبات في وقت لاحق من هذا العام. تؤكد شركة صناعة السيارات أن منصة البرامج الشاملة هذه ستسهل التحديثات عبر الأثير (OTA)، وخدمات الاشتراك داخل السيارة، و"الفرص الجديدة لزيادة ولاء العملاء". ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه مع تحقيق منصات مثل AppMaster خطوات واسعة في مجال النظام no-code ، يمكن أن تكون عملية التطوير الأسرع والأكثر سهولة هي المستقبل لمطوري التطبيقات في صناعة السيارات.