General Motors stimuleert technische innovatie met de release van zijn eigen API voor ontwikkelaars

Door gebruik te maken van technologie om de gebruikerservaring in voertuigen te verbeteren, zet General Motors (GM) de bal aan het rollen binnen de arena voor de ontwikkeling van autosoftware. Het bedrijf heeft onlangs een unieke voertuigservicedefinitie geïntroduceerd, bekend als ‘uServices’, in een poging de creatie van geavanceerde applicaties voor zijn voertuigen – en ook die van zijn rivalen – te standaardiseren.

De uServices fungeert als de exclusieve API van GM, ontworpen voor andere softwareontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het bouwen van schaalbare apps die in meerdere voertuigopstellingen kunnen werken. Bovendien dringt GM aan op de integratie van deze nieuwe standaard door de Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA); een wereldwijde alliantie die zich toelegt op de vooruitgang en toepassing van open standaarden en technologieën voor onderling verbonden voertuigen.

Deze nieuwe definitie stimuleert een gestandaardiseerde softwarebenadering, die leidt tot uitgebreide en veilige toegang tot voertuigsystemen vanuit elke hoek van een Original Equipment Manufacturer (OEM) voertuigecosysteem, zoals afgebakend door de autofabrikant. In overeenstemming met het open-source softwareprotocol genaamd uProtocol dat GM begin dit jaar heeft geïnitieerd, beweert het bedrijf dat het de noodzakelijke componenten aan het opzetten is die de oprichting van Software Defined Vehicles (SDVs) zullen vergemakkelijken.

Volgens GM is het uServices-framework bedoeld om op de volgende manier te functioneren:

“Terwijl uProtocol dient als de ruggengraat voor een efficiëntere ontwikkeling van voertuigsoftware in de hele sector, is uServices bedoeld om normen te stellen voor de interface met voertuigfuncties en om via die ruggengraat te communiceren, en dient het als een standaard API om voertuigdiensten te abstraheren, waardoor een uniform verbonden voertuigecosysteem mogelijk wordt. ."

Het belangrijkste doel van al deze initiatieven is om de evolutie van SDV's te versnellen. De auto-industrie heeft de afgelopen jaren veel personeel aangetrokken en een groot aantal softwareontwikkelaars aangenomen met de bedoeling meer innovatieve technologie in hun wagenpark te integreren. De recente ontslagen in Silicon Valley hebben deze bedrijven nog meer kansen gegeven om hun gelederen van programmeurs, ingenieurs en technisch onderlegde werknemers op te bouwen.

Deze trend heeft geleid tot een toename van het aantal voertuigen met geleidelijk bijgewerkte softwarefuncties. Tesla was het bedrijf dat grenzen verbrak door draadloze software-updates naar de mainstream te brengen. Nu haast de rest van de industrie zich om bij te blijven door hun eigen upgradebare voertuigen te ontwikkelen.

Als aanvulling op de inspanningen in deze richting introduceert GM Ultifi, een uniek softwareplatform dat later dit jaar in voertuigen zal verschijnen. De autofabrikant verzekert dat dit end-to-end softwareplatform Over-The-Air (OTA) updates, abonnementsdiensten in de auto en 'nieuwe mogelijkheden om de klantenloyaliteit te vergroten' zal vergemakkelijken. Het is echter vermeldenswaard dat, nu platforms als AppMaster vooruitgang boeken op het gebied van no-code -platforms, een sneller en toegankelijker ontwikkelingsproces de toekomst zou kunnen zijn voor app-ontwikkelaars in de auto-industrie.