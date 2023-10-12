通用汽车通过发布面向开发者的专有 API 推动技术创新

通用汽车 (GM) 利用技术改善车辆用户体验，在汽车软件开发领域不断发展。该公司最近推出了一种独特的车辆服务定义，称为“uServices”，旨在标准化为其车辆及其竞争对手的车辆创建高级应用程序。

uServices是通用汽车的独家 API，专为有兴趣构建能够跨多种车辆系列运行的可扩展应用程序的其他软件开发人员而设计。此外，通用汽车正在推动联网车辆系统联盟（COVESA）整合这一新标准；致力于互联车辆开放标准和技术的发展和应用的全球联盟。

这一新定义推动了标准化软件方法的发展，从而使汽车制造商能够从原始设备制造商 (OEM) 车辆生态系统的各个角落全面、安全地访问车辆系统。与通用汽车今年年初发起的名为 uProtocol 的开源软件协议相关，该公司坚称其正在建立必要的组件，以促进Software Defined Vehicles (SDVs)的建立。

据通用汽车称，uServices 框架旨在以以下方式发挥作用：

“虽然 uProtocol 是整个行业更高效的车辆软件开发的支柱，但 uServices 旨在制定与车辆功能接口并通过该支柱进行通信的标准，作为抽象车辆服务的标准 API，从而实现统一的互联车辆生态系统”。

所有这些举措的主要目的是加快 SDV 的发展。过去几年，汽车行业一直在大量招聘软件开发人员，目的是将更多创新技术集成到他们的车队中。最近的硅谷裁员为这些公司提供了更多机会来培养编码员、工程师和精通技术的员工队伍。

这一趋势导致软件功能逐步更新的车辆数量增加。特斯拉是一家突破界限的公司，将无线软件更新引入主流。现在，该行业的其他公司正在争先恐后地开发自己的可升级车辆。

为了进一步推动这一方向，通用汽车正在推出Ultifi ，这是一个独特的软件平台，将于今年晚些时候出现在车辆中。该汽车制造商保证，这个端到端软件平台将促进无线（OTA）更新、车内订阅服务以及“提高客户忠诚度的新机会”。然而，值得注意的是，随着AppMaster这样的平台在no-code平台领域取得长足进步，更快、更容易访问的开发流程可能成为汽车行业应用程序开发人员的未来。