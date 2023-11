General Motors treibt technische Innovationen mit der Veröffentlichung seiner proprietären API für Entwickler voran

Durch den Einsatz von Technologie zur Verbesserung des Benutzererlebnisses in Fahrzeugen setzt General Motors (GM) neue Maßstäbe in der Softwareentwicklung für die Automobilindustrie. Das Unternehmen hat kürzlich eine einzigartige Definition von Fahrzeugdiensten namens „uServices“ eingeführt, um die Erstellung fortschrittlicher Anwendungen für seine Fahrzeuge – und auch für die seiner Konkurrenten – zu standardisieren.

Die uServices dienen als exklusive API von GM, die für andere Softwareentwickler entwickelt wurde, die an der Entwicklung skalierbarer Apps interessiert sind, die für den Einsatz in mehreren Fahrzeugreihen geeignet sind. Darüber hinaus drängt GM auf die Integration dieses neuen Standards durch die Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA); eine weltweite Allianz, die sich der Weiterentwicklung und Anwendung offener Standards und Technologien für vernetzte Fahrzeuge widmet.

Diese neue Definition treibt einen standardisierten Softwareansatz voran, der zu einem umfassenden und sicheren Zugriff auf Fahrzeugsysteme aus jedem Winkel eines Fahrzeugökosystems eines Erstausrüsters (OEM) führt, wie vom Automobilhersteller beschrieben. Im Zusammenhang mit dem Open-Source-Softwareprotokoll namens uProtocol, das GM Anfang dieses Jahres initiiert hat, behauptet das Unternehmen, dass es die notwendigen Komponenten bereitstellt, die die Einrichtung von Software Defined Vehicles (SDVs) erleichtern werden.

Laut GM soll das uServices-Framework wie folgt funktionieren:

„Während uProtocol branchenweit als Rückgrat für eine effizientere Entwicklung von Fahrzeugsoftware dient, soll uServices Standards für die Schnittstelle zu Fahrzeugfunktionen und die Kommunikation über dieses Rückgrat setzen und als Standard-API zur Abstraktion von Fahrzeugdiensten dienen und so ein einheitliches Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge ermöglichen.“ ."

Das Hauptziel all dieser Initiativen besteht darin, die Entwicklung von SDVs voranzutreiben. Die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren stark rekrutiert und eine Vielzahl von Softwareentwicklern eingestellt, mit der Absicht, innovativere Technologien in ihre Flotten zu integrieren. Die jüngsten Entlassungen im Silicon Valley haben diesen Unternehmen noch mehr Gelegenheit geboten, ihre Zahl an Programmierern, Ingenieuren und technisch versierten Arbeitskräften auszubauen.

Dieser Trend hat zu einer Zunahme der Veröffentlichung von Fahrzeugen mit zunehmend aktualisierten Softwarefunktionen geführt. Tesla war das Unternehmen, das Grenzen sprengte, indem es drahtlose Software-Updates für den Mainstream bereitstellte. Jetzt beeilt sich der Rest der Branche, mit der Entwicklung eigener aufrüstbarer Fahrzeuge Schritt zu halten.

GM verstärkt seine Bemühungen in dieser Richtung mit der Einführung Ultifi, einer einzigartigen Softwareplattform, die noch in diesem Jahr in Fahrzeugen eingeführt werden soll. Der Autohersteller versichert, dass diese End-to-End-Softwareplattform Over-The-Air (OTA)-Updates, Abonnementdienste im Auto und „neue Möglichkeiten zur Steigerung der Kundenbindung“ ermöglichen wird. Es ist jedoch erwähnenswert, dass angesichts der Fortschritte von Plattformen wie AppMaster im Bereich der no-code Plattformen ein schnellerer und zugänglicherer Entwicklungsprozess die Zukunft für App-Entwickler in der Automobilindustrie sein könnte.