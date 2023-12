Google, Geliştiriciler için Duet AI'ı Tanıtıyor: Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Araçlarında Yeni Bir Dönem

Google, geliştiriciler için Duet AI'yi resmi olarak dünya çapında erişilebilir hale getirerek, konuşmalı AI konusunda uzmanlaşmış bir hizmet olan Duet AI'nın yeni ve özel bir uyarlamasını tanıttı. Bu önemli duyuru, teknoloji devinin yapay zekaya devam eden yatırımlarını ve her yerdeki yazılım geliştiricilerin görevlerini kolaylaştırma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Geliştiriciler için Duet AI, yapay zekaya dayalı kodlama yardımına odaklanan güçlü bir araç olarak duruyor. Sistem, IDE'nizle olağanüstü bir şekilde birleşerek, kod tamamlama ve kod oluşturma gibi kritik yardımlar sunan güvenilir bir müttefik olarak işlev görür. Ek olarak, birim testleri oluşturmak ve karmaşık kodu açığa çıkarmak için hazırlanmış tek tıklamayla kısayollar görevi gören sohbet hizmetleri ve Akıllı Eylemler içerir.

Google Cloud'un Baş Evangelisti Richard Seroter, kuruluşunun ardındaki vizyonu şöyle aktardı: Yazılım geliştirmenin zorlukları ve karmaşıklıklarıyla her gün yüzleşiyoruz. Odak noktamız, standart görevleri ortadan kaldırmak ve kodlama deneyimini geliştirmek için yapay zekayı bir çözüm olarak kullanmaya odaklandı. o paylaştı. Böylece, yalnızca geliştiricilerin kullandığı araçlara uyum sağlamakla kalmayıp aynı zamanda onlara Google yaratıcılığından bir dokunuş katan yapay zeka asistanı doğdu.

Geliştiriciler için Duet AI'nin kullanılabilirliği, IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm ve Visual Studio Code gibi aranan birçok IDE'yi kapsar. Bu kolay entegrasyon, geliştiricinin sanal ortamını bozmadan gerekli tüm yardımı sunarak sorunsuz bir iş akışını kolaylaştırır. Geliştiriciler artık bilgi ve yardım almak için IDE'lerini sürekli terk etme zahmetine artık bu yapay zeka destekli asistan sayesinde veda edebilirler.

Seroter, "Hepimiz oradaydık, arama sonuçlarını taradık, Yığın Taşması'nı araştırdık, blogları ve videoları trolledik, bunların hepsinin nedeni insan hafızamızın bizi yanıltmasıydı" diye itiraf etti Seroter. "Bu tür kesintiler verimliliğimizi önemli ölçüde engelleyebilir. Geliştiriciler için Duet AI ile hedefimiz iş akışı durumunuzu uzatmaktır. Doğrudan IDE'nizin içinde güvenilir çözümler sunarak gereksiz kesintileri ortadan kaldırır."

Google'ın Geliştiriciler için Duet AI'si, desteğini Go, Java, JavaScript, Python, C ve C++ dahil olmak üzere 20'den fazla programlama diline genişletiyor. Platformun halihazırda BT sektöründe 25'ten fazla ortağın bulunduğu bir ağ kurmuş olması dikkat çekicidir. Bu sistem, çözüme ek işlevlerin entegrasyonunu ve oluşturulmasını sağlar. JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp ve Datadog gibi büyük isimler Google'ın bu girişimdeki işbirlikçileri arasında yer alıyor.

Önümüzdeki haftalarda Google, Gemini'yi kullanacak şekilde tüm Duet AI hizmetlerini yükseltmeyi planlıyor ve daha fazla iyileştirme sözü veriyor. Uygulamaları sıfırdan üreten ve teknik borcu önemli ölçüde azaltan AppMaster platformuna benzer şekilde Geliştiriciler için Duet AI, geliştiricilerin üretkenliğini ve verimliliğini büyük ölçüde artırmayı hedefleyecek.

Google, bir test çalıştırması yapmayı düşünenler için Geliştiriciler için Duet AI'yi 1 Şubat 2024'e kadar ücretsiz olarak sunuyor ve bu tarihten sonra abonelik modeline geçmeyi planlıyor.