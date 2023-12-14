تكشف Google النقاب عن Duet AI للمطورين: عصر جديد في أدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة

أتاحت Google رسميًا إمكانية الوصول إلى Duet AI للمطورين عالميًا، حيث قدمت نسخة جديدة ومخصصة من Duet AI - وهي خدمة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للمحادثة. يوضح هذا الإعلان المهم استثمارات عملاق التكنولوجيا المستمرة في الذكاء الاصطناعي والتزامه بتسهيل مهام مطوري البرامج في كل مكان.

يمثل Duet AI for Developers أداة فعالة تركز على المساعدة في البرمجة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يندمج النظام بشكل استثنائي في IDE الخاص بك، ويعمل كحليف موثوق به يقدم مساعدة مهمة مثل إكمال التعليمات البرمجية وإنشاء التعليمات البرمجية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بخدمات الدردشة والإجراءات الذكية - والتي تعمل بمثابة اختصارات بنقرة واحدة مصممة لإنشاء اختبارات الوحدة وإزالة الغموض عن التعليمات البرمجية المعقدة.

قام ريتشارد سيروتر، كبير المبشرين في Google Cloud، بتوصيل الرؤية وراء إنشائها، حيث نواجه يوميًا تحديات وتعقيدات تطوير البرمجيات. ينصب تركيزنا على استخدام الذكاء الاصطناعي كحل للقضاء على المهام النمطية وتحسين تجربة البرمجة. قال إنه يشاطر. وهكذا وُلد مساعد الذكاء الاصطناعي الذي لا يتكيف مع الأدوات التي يستخدمها المطورون فحسب، بل يضفي عليها لمسة من براعة Google.

تمتد إمكانية استخدام Duet AI للمطورين إلى العديد من بيئات التطوير المتكاملة المرغوبة مثل IntelliJ وCluld Shell Editor وCluld Workstations وPyCharm وVisual Studio Code. يسهل هذا التكامل السهل سير العمل بسلاسة من خلال تقديم كل المساعدة اللازمة دون تعطيل البيئة الافتراضية للمطور. يمكن للمطورين الآن أن يودعوا العمل الرتيب المتمثل في ترك بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بهم باستمرار للحصول على المعلومات والمساعدة - كل ذلك بفضل هذا المساعد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

اعترف سيروتر قائلاً: "لقد مررنا جميعًا بهذا الأمر، حيث قمنا بتمشيط نتائج البحث، والبحث في Stack Overflow، والتصيد في المدونات ومقاطع الفيديو، وكل ذلك لأن ذاكرتنا البشرية تخذلنا". "مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تعيق إنتاجيتنا بشكل كبير. هدفنا مع Duet AI للمطورين هو إطالة حالة تدفق العمل لديك. فهو يوفر حلولاً موثوقة داخل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بك، وبالتالي التخلص من فترات الراحة غير الضرورية.

يقدم برنامج Duet AI للمطورين من Google دعمه لأكثر من 20 لغة برمجة، بما في ذلك Go وJava وJavaScript وPython وC وC++. تجدر الإشارة إلى أن المنصة أنشأت بالفعل شبكة تضم أكثر من 25 شريكًا في جميع أنحاء صناعة تكنولوجيا المعلومات. يتيح هذا النظام دمج وبناء وظائف إضافية في الحل. تعد الأسماء الكبيرة مثل JetBrains وConfluent وMongoDB وHashiCorp وDatadog من بين المتعاونين مع Google في هذا المشروع.

وفي الأسابيع المقبلة، تعتزم Google ترقية جميع خدمات Duet AI للاستفادة من Gemini، ووعدت بمزيد من التحسينات. على غرار منصة AppMaster ، التي تنشئ التطبيقات من الصفر، مما يقلل بشكل كبير من الديون التقنية، ستهدف Duet AI للمطورين إلى تحسين إنتاجية المطورين وكفاءتهم بشكل كبير.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التشغيل التجريبي، تقدم Google Duet AI للمطورين مجانًا حتى 1 فبراير 2024، وبعد ذلك تخطط للتحول إلى نموذج الاشتراك.