Google представляет Duet AI для разработчиков: новую эру в инструментах диалогового искусственного интеллекта

Google официально сделал Duet AI для разработчиков доступным по всему миру, представив новую специальную адаптацию Duet AI — сервиса, специализирующегося на диалоговом искусственном интеллекте. Это важное объявление демонстрирует продолжающиеся инвестиции технологического гиганта в искусственный интеллект и его стремление облегчить задачи разработчиков программного обеспечения во всем мире.

Duet AI for Developers представляет собой мощный инструмент, который фокусируется на помощи в кодировании на основе искусственного интеллекта. Система прекрасно интегрируется в вашу IDE, выступая в качестве надежного союзника, предлагая критически важную помощь, такую ​​как завершение кода и генерация кода. Кроме того, в нем есть службы чата и интеллектуальные действия, которые служат ярлыками одним щелчком мыши, предназначенными для создания модульных тестов и демистификации сложного кода.

Ричард Серотер, главный евангелист Google Cloud, поделился концепцией его создания: «Мы ежедневно сталкиваемся с проблемами и сложностями разработки программного обеспечения. Наше внимание было сосредоточено на использовании ИИ в качестве решения для устранения шаблонных задач и улучшения опыта кодирования. он поделился. Так родился ИИ-помощник, который не только адаптируется к инструментам, используемым разработчиками, но и привносит в них нотку изобретательности Google.

Удобство использования Duet AI для разработчиков распространяется на несколько востребованных IDE, таких как IntelliJ, Cloud Shell Editor, Cloud Workstations, PyCharm и Visual Studio Code. Эта простая интеграция облегчает рабочий процесс, предлагая всю необходимую помощь, не нарушая виртуальную среду разработчика. Теперь разработчики могут попрощаться с необходимостью постоянно выходить из IDE за информацией и помощью — и все это благодаря этому помощнику на базе искусственного интеллекта.

«Мы все были там, просматривая результаты поиска, копаясь в Stack Overflow, тролля блоги и видео, и все потому, что наша человеческая память нас подводит», — признался Серотер. «Такие сбои могут существенно снизить нашу производительность. Наша цель с Duet AI for Developers — продлить ваш рабочий процесс. Он предлагает надежные решения прямо в вашей IDE, тем самым устраняя ненужные перерывы».

Google Duet AI for Developers расширяет поддержку более чем 20 языков программирования, включая Go, Java, JavaScript, Python, C и C++. Следует отметить, что платформа уже создала сеть с более чем 25 партнерами во всей ИТ-индустрии. Эта система позволяет интегрировать и создавать дополнительные функции в решении. В этом проекте Google сотрудничают такие громкие имена, как JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp и Datadog.

В ближайшие недели Google намерен обновить все сервисы Duet AI для использования Gemini, обещая дальнейшие улучшения. Подобно платформе AppMaster, которая генерирует приложения с нуля, значительно сокращая технический долг, Duet AI for Developers будет нацелен на значительное повышение производительности и эффективности разработчиков.

Для тех, кто рассматривает возможность тестового запуска, Google предлагает Duet AI для разработчиков бесплатно до 1 февраля 2024 года, после чего планирует перейти на модель подписки.