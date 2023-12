Google Meluncurkan Duet AI untuk Pengembang: Era Baru dalam Alat AI Percakapan

Google secara resmi telah membuat Duet AI untuk Pengembang dapat diakses secara global, memperkenalkan adaptasi baru dan khusus dari Duet AI — sebuah layanan khusus dalam AI percakapan. Pengumuman penting ini menunjukkan investasi berkelanjutan raksasa teknologi ini pada kecerdasan buatan dan komitmennya untuk memfasilitasi tugas pengembang perangkat lunak di mana pun.

Duet AI untuk Pengembang berdiri sebagai alat ampuh yang berfokus pada bantuan pengkodean berdasarkan AI. Sistem ini secara luar biasa menyatu dengan IDE Anda, berfungsi sebagai sekutu andal yang menawarkan bantuan penting seperti penyelesaian kode dan pembuatan kode. Selain itu, ia dilengkapi layanan obrolan dan Tindakan Cerdas — yang berfungsi sebagai pintasan sekali klik yang dibuat untuk menghasilkan pengujian unit dan mengungkap kode kompleks.

Richard Seroter, Chief Evangelist di Google Cloud, menyampaikan visi di balik pembuatannya, Setiap hari kami menghadapi tantangan dan kompleksitas pengembangan perangkat lunak. Fokus kami beralih ke penggunaan AI sebagai solusi untuk menghilangkan tugas-tugas boilerplate dan meningkatkan pengalaman pengkodean. dia berbagi. Lahirlah asisten AI yang tidak hanya beradaptasi dengan alat yang digunakan oleh pengembang tetapi juga menyuntikkan sentuhan kecerdikan Google ke dalamnya.

Kegunaan Duet AI untuk Pengembang meluas ke beberapa IDE yang banyak dicari seperti IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm, dan Visual Studio Code. Integrasi yang mudah ini memfasilitasi alur kerja yang lancar dengan menawarkan semua bantuan yang diperlukan tanpa mengganggu lingkungan virtual pengembang. Pengembang sekarang dapat mengucapkan selamat tinggal pada tugas untuk terus-menerus meninggalkan IDE mereka untuk mendapatkan informasi dan bantuan – semuanya berkat asisten yang didukung AI ini.

“Kita semua pernah mengalami hal tersebut, menyisir hasil pencarian, menggali Stack Overflow, menelusuri blog dan video, semua karena ingatan manusia kita tidak berfungsi,” Seroter mengakui. “Gangguan seperti ini dapat menghambat produktivitas kita secara signifikan. Tujuan kami dengan Duet AI untuk Pengembang adalah untuk memperpanjang kondisi alur kerja Anda. Ini menawarkan solusi tepercaya langsung dalam IDE Anda, sehingga menghilangkan jeda yang tidak perlu.”

Duet AI untuk Pengembang Google memperluas dukungannya ke lebih dari 20 bahasa pemrograman, termasuk Go, Java, JavaScript, Python, C, dan C++. Sebagai catatan, platform ini telah membangun jaringan dengan lebih dari 25 mitra di seluruh industri TI. Sistem ini memungkinkan integrasi dan konstruksi fungsi tambahan dalam solusi. Nama-nama besar seperti JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp, dan Datadog termasuk di antara kolaborator Google dalam usaha ini.

Dalam beberapa minggu mendatang, Google bermaksud untuk meningkatkan semua layanan Duet AI untuk memanfaatkan Gemini, dan menjanjikan peningkatan lebih lanjut. Mirip dengan platform AppMaster, yang menghasilkan aplikasi dari awal, sehingga secara signifikan mengurangi utang teknis, Duet AI untuk Pengembang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengembang secara signifikan.

Bagi mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan uji coba, Google menawarkan Duet AI untuk Pengembang secara gratis hingga 1 Februari 2024, setelah itu Google berencana untuk beralih ke model berlangganan.