Google przedstawia Duet AI dla programistów: nową erę w konwersacyjnych narzędziach AI

Google oficjalnie udostępniło Duet AI dla programistów na całym świecie, wprowadzając nową, dedykowaną adaptację Duet AI — usługę specjalizującą się w konwersacyjnej sztucznej inteligencji. To znaczące ogłoszenie pokazuje ciągłe inwestycje technologicznego giganta w sztuczną inteligencję i jego zaangażowanie w ułatwianie zadań twórcom oprogramowania na całym świecie.

Duet AI dla programistów to potężne narzędzie, które skupia się na pomocy w kodowaniu w oparciu o sztuczną inteligencję. System wyjątkowo łączy się z Twoim IDE, działając jako niezawodny sojusznik oferujący krytyczną pomoc, taką jak uzupełnianie i generowanie kodu. Dodatkowo oferuje usługi czatu i inteligentne akcje, które służą jako skróty uruchamiane jednym kliknięciem w celu generowania testów jednostkowych i wyjaśniania złożonego kodu.

Richard Seroter, główny ewangelista Google Cloud, przekazał wizję stojącą za jego stworzeniem. Codziennie stawiamy czoła wyzwaniom i złożoności tworzenia oprogramowania. Skupiliśmy się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako rozwiązania umożliwiającego wyeliminowanie standardowych zadań i poprawę komfortu kodowania. podzielił się. Tak narodził się asystent AI, który nie tylko dostosowuje się do narzędzi używanych przez programistów, ale dodaje im odrobinę pomysłowości Google.

Użyteczność Duet AI dla programistów rozciąga się na kilka poszukiwanych IDE, takich jak IntelliJ, Cloud Shell Editor, Cloud Workstations, PyCharm i Visual Studio Code. Ta łatwa integracja ułatwia płynny przepływ pracy, oferując całą niezbędną pomoc bez zakłócania wirtualnego środowiska programisty. Programiści mogą teraz pożegnać się z koniecznością ciągłego opuszczania środowiska IDE w celu uzyskania informacji i pomocy – a wszystko to dzięki temu asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji.

„Wszyscy tam byliśmy, przeczesując wyniki wyszukiwania, przeglądając Stack Overflow, trollując blogi i filmy, a wszystko dlatego, że zawodzi nas ludzka pamięć” – przyznał Seroter. „Takie zakłócenia mogą znacząco obniżyć naszą produktywność. Naszym celem w Duet AI for Developers jest przedłużenie stanu przepływu pracy. Oferuje zaufane rozwiązania bezpośrednio w Twoim IDE, eliminując w ten sposób niepotrzebne przerwy.

Google Duet AI for Developers rozszerza swoją obsługę na ponad 20 języków programowania, w tym Go, Java, JavaScript, Python, C i C++. Warto zauważyć, że platforma utworzyła już sieć z ponad 25 partnerami z całej branży IT. System ten umożliwia integrację i budowę dodatkowych funkcjonalności w rozwiązaniu. Do współpracowników Google przy tym przedsięwzięciu należą wielkie nazwiska, takie jak JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp i Datadog.

W nadchodzących tygodniach Google zamierza zaktualizować wszystkie usługi Duet AI tak, aby korzystały z Gemini, obiecując dalsze ulepszenia. Podobnie jak platforma AppMaster, która generuje aplikacje od podstaw, znacznie zmniejszając dług techniczny, Duet AI for Developers będzie dążyć do znacznej poprawy produktywności i efektywności programistów.

Osobom rozważającym uruchomienie testowe Google bezpłatnie oferuje Duet AI for Developers do 1 lutego 2024 r., po czym planuje przejść na model subskrypcyjny.