Google onthult Duet AI voor ontwikkelaars: een nieuw tijdperk in Conversational AI Tools

Google heeft Duet AI for Developers officieel wereldwijd toegankelijk gemaakt en introduceert een nieuwe en speciale aanpassing van Duet AI – een dienst gespecialiseerd in conversationele AI. Deze belangrijke aankondiging demonstreert de voortdurende investeringen van de technologiegigant in kunstmatige intelligentie en zijn toewijding om de taken van softwareontwikkelaars overal ter wereld te vergemakkelijken.

Duet AI for Developers is een krachtig hulpmiddel dat zich richt op codeerondersteuning op basis van AI. Het systeem gaat uitzonderlijk samen met uw IDE en functioneert als een betrouwbare bondgenoot die cruciale hulp biedt, zoals het voltooien van code en het genereren van code. Daarnaast beschikt het over chatdiensten en slimme acties, die dienen als snelkoppelingen met één klik, ontworpen om unit-tests te genereren en complexe code te demystificeren.

Richard Seroter, de Chief Evangelist bij Google Cloud, communiceerde de visie achter de oprichting ervan: We worden dagelijks geconfronteerd met de uitdagingen en complexiteiten van softwareontwikkeling. Onze focus lag op het gebruik van AI als oplossing om standaardtaken uit te bannen en de codeerervaring te verbeteren. hij deelde. Zo ontstond de AI-assistent die zich niet alleen aanpast aan de tools die door de ontwikkelaars worden gebruikt, maar er ook een vleugje Google-vindingrijkheid in injecteert.

De bruikbaarheid van Duet AI voor ontwikkelaars strekt zich uit tot verschillende gewilde IDE’s zoals IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm en Visual Studio Code. Deze eenvoudige integratie vergemakkelijkt een soepele workflow door alle noodzakelijke hulp te bieden zonder de virtuele omgeving van de ontwikkelaar te verstoren. Ontwikkelaars kunnen nu afscheid nemen van de taak om voortdurend hun IDE te verlaten voor informatie en hulp – allemaal dankzij deze AI-aangedreven assistent.

"We zijn er allemaal geweest, door de zoekresultaten te kammen, in Stack Overflow te graven, blogs en video's te trollen, allemaal omdat ons menselijk geheugen ons in de steek laat", gaf Seroter toe. “Dergelijke verstoringen kunnen onze productiviteit aanzienlijk belemmeren. Ons doel met Duet AI for Developers is om uw workflow te verlengen. Het biedt vertrouwde oplossingen rechtstreeks binnen uw IDE, waardoor onnodige pauzes worden geëlimineerd.”

Duet AI for Developers van Google breidt zijn ondersteuning uit naar meer dan twintig programmeertalen, waaronder Go, Java, JavaScript, Python, C en C++. Merk op dat het platform al een netwerk heeft opgebouwd met meer dan 25 partners in de IT-industrie. Dit systeem maakt de integratie en bouw van extra functionaliteiten in de oplossing mogelijk. Grote namen als JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp en Datadog behoren tot de medewerkers van Google in deze onderneming.

In de komende weken is Google van plan alle Duet AI-services te upgraden om gebruik te maken van Gemini, en verdere verbeteringen te beloven. Net als het AppMaster platform, dat vanaf het begin applicaties genereert, waardoor de technische schulden aanzienlijk worden verminderd, zal Duet AI for Developers ernaar streven de productiviteit en efficiëntie van ontwikkelaars aanzienlijk te verbeteren.

Voor degenen die een testrun overwegen: Google biedt Duet AI for Developers gratis aan tot 1 februari 2024, waarna het van plan is over te stappen op een abonnementsmodel.