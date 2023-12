Google presenta Duet AI per sviluppatori: una nuova era negli strumenti di intelligenza artificiale conversazionale

Google ha reso ufficialmente Duet AI for Developers accessibile a livello globale, introducendo un nuovo e dedicato adattamento di Duet AI, un servizio specializzato nell'intelligenza artificiale conversazionale. Questo annuncio significativo dimostra i continui investimenti del gigante tecnologico nell’intelligenza artificiale e il suo impegno nel facilitare i compiti degli sviluppatori di software ovunque.

Duet AI for Developers è un potente strumento che si concentra sull'assistenza alla codifica basata sull'intelligenza artificiale. Il sistema si fonde eccezionalmente con il tuo IDE, funzionando come un alleato affidabile che offre assistenza critica come il completamento e la generazione del codice. Inoltre, offre servizi di chat e azioni intelligenti, che fungono da scorciatoie con un clic create per generare test unitari e demistificare codice complesso.

Richard Seroter, Chief Evangelist di Google Cloud, ha comunicato la visione dietro la sua creazione: Affrontiamo quotidianamente le sfide e le complessità dello sviluppo del software. La nostra attenzione si è concentrata sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale come soluzione per eliminare le attività standard e migliorare l'esperienza di codifica. ha condiviso. Così è nato l'assistente AI che non solo si adatta agli strumenti utilizzati dagli sviluppatori ma vi inietta un tocco dell'ingegno di Google.

L'usabilità di Duet AI for Developers si estende a diversi IDE ricercati come IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm e Visual Studio Code. Questa semplice integrazione facilita un flusso di lavoro fluido offrendo tutta l'assistenza necessaria senza interrompere l'ambiente virtuale dello sviluppatore. Gli sviluppatori possono ora dire addio al compito di lasciare costantemente il proprio IDE per ottenere informazioni e aiuto, tutto grazie a questo assistente basato sull'intelligenza artificiale.

"Siamo stati tutti lì, esaminando i risultati di ricerca, scavando in Stack Overflow, trollando blog e video, tutto perché la nostra memoria umana ci delude", ha ammesso Seroter. “Tali interruzioni possono ostacolare in modo significativo la nostra produttività. Il nostro obiettivo con Duet AI for Developers è prolungare lo stato del flusso di lavoro. Offre soluzioni affidabili direttamente all'interno del tuo IDE, eliminando così interruzioni inutili."

Duet AI for Developers di Google estende il suo supporto a oltre 20 linguaggi di programmazione, inclusi Go, Java, JavaScript, Python, C e C++. Da notare che la piattaforma ha già creato una rete con più di 25 partner in tutto il settore IT. Questo sistema consente l'integrazione e la costruzione di funzionalità aggiuntive nella soluzione. Grandi nomi come JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp e Datadog sono tra i collaboratori di Google in questa impresa.

Nelle prossime settimane, Google intende aggiornare tutti i servizi Duet AI per utilizzare Gemini, promettendo ulteriori miglioramenti. Similmente alla piattaforma AppMaster, che genera applicazioni da zero, riducendo significativamente il debito tecnico, Duet AI for Developers mirerà a migliorare notevolmente la produttività e l'efficienza degli sviluppatori.

Per coloro che considerano un test, Google offre Duet AI for Developers gratuitamente fino al 1 febbraio 2024, dopodiché prevede di passare a un modello di abbonamento.