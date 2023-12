Google lança Duet AI para desenvolvedores: uma nova era em ferramentas de IA de conversação

O Google tornou oficialmente o Duet AI for Developers acessível globalmente, introduzindo uma adaptação nova e dedicada do Duet AI – um serviço especializado em IA conversacional. Este anúncio significativo demonstra os investimentos contínuos da gigante tecnológica em inteligência artificial e o seu compromisso em facilitar as tarefas dos programadores de software em todo o mundo.

Duet AI for Developers é uma ferramenta potente que se concentra na assistência de codificação baseada em IA. O sistema se integra excepcionalmente ao seu IDE, funcionando como um aliado confiável, oferecendo assistência crítica, como conclusão e geração de código. Além disso, possui serviços de chat e ações inteligentes — que servem como atalhos de um clique criados para gerar testes de unidade e desmistificar códigos complexos.

Richard Seroter, evangelista-chefe do Google Cloud, comunicou a visão por trás de sua criação: Enfrentamos diariamente os desafios e complexidades do desenvolvimento de software. Nosso foco se concentrou no uso de IA como uma solução para erradicar tarefas padronizadas e melhorar a experiência de codificação. ele compartilhou. Assim nasceu o assistente de IA que não só se adapta às ferramentas utilizadas pelos desenvolvedores, mas injeta nelas um toque de engenhosidade do Google.

A usabilidade do Duet AI for Developers se estende a vários IDEs procurados, como IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm e Visual Studio Code. Essa fácil integração facilita um fluxo de trabalho tranquilo, oferecendo toda a assistência necessária sem interromper o ambiente virtual do desenvolvedor. Os desenvolvedores agora podem dizer adeus à tarefa de sair constantemente de seu IDE em busca de informações e ajuda – tudo graças a este assistente com tecnologia de IA.

“Todos nós já estivemos lá, vasculhando resultados de pesquisa, vasculhando Stack Overflow, vasculhando blogs e vídeos, tudo porque nossa memória humana falha”, admitiu Seroter. “Essas interrupções podem prejudicar significativamente a nossa produtividade. Nosso objetivo com o Duet AI for Developers é prolongar o estado do seu fluxo de trabalho. Ele oferece soluções confiáveis ​​diretamente no seu IDE, eliminando assim interrupções desnecessárias.”

O Duet AI for Developers do Google estende seu suporte a mais de 20 linguagens de programação, incluindo Go, Java, JavaScript, Python, C e C++. É digno de nota que a plataforma já estabeleceu uma rede com mais de 25 parceiros em todo o setor de TI. Este sistema permite a integração e construção de funcionalidades adicionais na solução. Grandes nomes como JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp e Datadog estão entre os colaboradores do Google neste empreendimento.

Nas próximas semanas, o Google pretende atualizar todos os serviços Duet AI para utilizar o Gemini, prometendo novas melhorias. Semelhante à plataforma AppMaster, que gera aplicativos do zero, reduzindo significativamente o débito técnico, o Duet AI for Developers terá como objetivo melhorar significativamente a produtividade e a eficiência dos desenvolvedores.

Para aqueles que estão considerando um teste, o Google está oferecendo o Duet AI para desenvolvedores gratuitamente até 1º de fevereiro de 2024, após o qual planeja mudar para um modelo de assinatura.