Google presenta Duet AI para desarrolladores: una nueva era en herramientas de IA conversacional

Google ha hecho oficialmente accesible a nivel mundial Duet AI para desarrolladores, presentando una adaptación nueva y dedicada de Duet AI, un servicio especializado en IA conversacional. Este importante anuncio demuestra las continuas inversiones del gigante tecnológico en inteligencia artificial y su compromiso de facilitar las tareas de los desarrolladores de software en todo el mundo.

Duet AI for Developers se presenta como una potente herramienta que se centra en la asistencia de codificación basada en IA. El sistema se fusiona excepcionalmente con su IDE y funciona como un aliado confiable que ofrece asistencia crítica como la finalización y generación de código. Además, cuenta con servicios de chat y acciones inteligentes, que sirven como atajos con un solo clic diseñados para generar pruebas unitarias y desmitificar código complejo.

Richard Seroter, evangelista jefe de Google Cloud, comunicó la visión detrás de su creación: Nos enfrentamos diariamente a los desafíos y las complejidades del desarrollo de software. Nuestro enfoque se centró en el uso de la IA como una solución para erradicar las tareas repetitivas y mejorar la experiencia de codificación. el compartió. Así nació el asistente de IA que no sólo se adapta a las herramientas utilizadas por los desarrolladores sino que les inyecta un toque de ingenio de Google.

La usabilidad de Duet AI para desarrolladores se extiende a varios IDE solicitados, como IntelliJ, Clould Shell Editor, Clould Workstations, PyCharm y Visual Studio Code. Esta sencilla integración facilita un flujo de trabajo fluido al ofrecer toda la asistencia necesaria sin interrumpir el entorno virtual del desarrollador. Los desarrolladores ahora pueden decir adiós a la tarea de salir constantemente de su IDE para obtener información y ayuda, todo gracias a este asistente impulsado por IA.

"Todos hemos pasado por eso, revisando los resultados de búsqueda, investigando Stack Overflow, rastreando blogs y vídeos, todo porque nuestra memoria humana nos falla", admitió Seroter. “Estas interrupciones pueden obstaculizar significativamente nuestra productividad. Nuestro objetivo con Duet AI for Developers es prolongar su estado de flujo de trabajo. Ofrece soluciones confiables directamente dentro de su IDE, eliminando así interrupciones innecesarias”.

Duet AI for Developers de Google amplía su soporte a más de 20 lenguajes de programación, incluidos Go, Java, JavaScript, Python, C y C++. Es de destacar que la plataforma ya ha establecido una red con más de 25 socios en toda la industria de TI. Este sistema permite la integración y construcción de funcionalidades adicionales en la solución. Grandes nombres como JetBrains, Confluent, MongoDB, HashiCorp y Datadog se encuentran entre los colaboradores de Google en esta empresa.

En las próximas semanas, Google tiene la intención de actualizar todos los servicios de Duet AI para utilizar Gemini, prometiendo nuevas mejoras. Al igual que la plataforma AppMaster, que genera aplicaciones desde cero, reduciendo significativamente la deuda técnica, Duet AI for Developers tendrá como objetivo mejorar en gran medida la productividad y la eficiencia de los desarrolladores.

Para aquellos que estén considerando realizar una prueba, Google ofrece Duet AI para desarrolladores de forma gratuita hasta el 1 de febrero de 2024, después de lo cual planea cambiar a un modelo de suscripción.